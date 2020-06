Spettacoli estate 2020, come ripartono musica danza e teatro

Come ripartiranno gli spettacoli dell’estate 2020? Sono tantissimi gli appuntamenti in piazza e al chiuso contutte le misure di sicurezza.

Tutti pronti per gli spettacoli estate 2020? Le varie città si sono messe già in moto ed ora è il momento di capire cosa sia stato organizzato.

Spettacoli di danza, teatro e musica

Dal 15 giugno teatri, concerti, festival riaprono al pubblico seppur in forma ridotta e con tutte le misure di sicurezza che devono essere osservate.

Come si evince su Repubblica, i Festival che sono stati programmati sono tantissimi ma ridimensionati in termini di numeri e pubblico con gli artisti che devono mantenere il distanziamento sociale.

Nota dolente per il festival internazionale, che con la chiusura dei confini non verrà per ora organizzato. Tuttavia non mancherà il divertimento con grandi manifestazioni d’autore.

Per esempio al Teatro Stabile di Torino dal 15 giugno al 13 settembre si potranno vedere tre mesi di spettacoli con sedici titoli con grandi protagonisti tra cui Valeria Binasco, Filippo Dini e Marco Lorenzi.

Non da meno il Piccolo Teatro di Milano che sino al 20 settembre ha in programmazione tantissimi spettacoli all’aperto con presenze di grande rilievo.

Inizia anche il Ravenna Festival sino al 30 luglio con concerti all’aperto, balletto e opere. Napoli Teatro Festival si veste d’estate sino al 31 luglio con 27 appuntamenti all’aperto con prezzi abbordabili con tantissimi artisti tra cui Silvio Orlando, Enzo Avitabile e Carlo Geltrude.

Tra i tanti appuntamenti anche quello di Bolzano Danza, con un progetto innovativo che va a sostituire l’originale vista l’emergenza Covid 19.