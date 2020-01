Sperma, 6 abitudini pericolose che potrebbero danneggiarlo: cosa devi assolutamente evitare

Ci sono delle abitudini che metti in atto e che possono essere deleterie per il tuo sperma. Sai quali sono?

Gli assassini di sperma sono tutti intorno a noi, dalle abitudini di base ai cibi malsani, qualsiasi cosa potrebbe uccidere il tuo liquido seminale.

Sì, è così che alcune abitudini di base finiscono per danneggiarti in modi che non avresti mai immaginato.

Per gli uomini, è importante rendersi conto che certi comportamenti possono avere un impatto negativo sulla loro salute sessuale.

Un terzo delle coppie che affrontano problemi nel concepire si ritrovano a far fronte a queste incresciose situazioni.

Bere bevande gassate

Se ti piacciono molto le bevande gassate, è probabile che potresti essere presto colpito dalla scarsa mobilità degli spermatozoi.

Bere più di una lattina di bevande gassate in un giorno può ridurre la mobilità degli spermatozoi. Lo stesso vale per la birra.

Bere troppa birra può rendere il tuo sperma debole e malsano. Ciò perché le bevande gassate sono piene di zucchero che porta alla resistenza all’insulina e interrompe la mobilità degli spermatozoi.

Tenere il telefono nella tasca dei pantaloni

È sempre sicuro tenere il telefono nella tasca anteriore, ma solo per proteggersi dal furto.

Tuttavia, è potenzialmente dannoso per lo sperma. Le radiazioni del telefono, quando vicine alle parti riproduttive maschili, possono uccidere gli spermatozoi.

Gli studi dimostrano che tenere i telefoni in tasca può ridurre il numero di spermatozoi del 9%,

Tenere il laptop in grembo

Mantenere il laptop stabilmente in grembo è abbastanza comodo. Ma può nuocere alle tue possibilità di avere un bambino.

Sì, qualcosa di così semplice può anche uccidere il tuo sperma. I testicoli devono rimanere freddi ed è per questo che sono presenti all’esterno del corpo. Ma quando tieni il laptop in grembo, i testicoli si scaldano. Di conseguenza, gli spermatozoi muoiono.

Bagni caldi

Dopo una lunga e stressante giornata di lavoro, fare una doccia lunga e calda può essere molto rilassante.

Lo scroto ha una temperatura più bassa rispetto ad altre parti del corpo e non ama il calore in alcun modo. Fare un bagno caldo con vapore può aumentare la temperatura dello scroto e danneggiare lo sperma.

Mancanza di sonno

Il tuo corpo ha bisogno di riposo, così anche gli spermatozoi. Per un corretto funzionamento e rimanere attivi, anche gli spermatozoi hanno bisogno di dormire.

Un minimo di 7-8 ore di sonno è un must per aumentare la mobilità degli spermatozoi. La privazione del sonno riduce anche la tua libido. Se non riesci a dormire per 7 ore, puoi provare a mantenere attivi gli spermatozoi con lo yoga.

Indossare jeans attillati

I pantaloni slim fit sembrano attraenti ma indossarli troppo spesso può ridurre il numero di spermatozoi.

Spingono i testicoli vicino al corpo e si riscaldano, cosa che sappiamo non è buona per il tuo sperma.

Strano come tali fattori di base possano uccidere il tuo sperma! Non solo questi, altri malsani che potrebbero uccidere il tuo sperma sono il fumo, lo stress, il bere, l’uso di giocattoli sessuali come dildo e vibratori e persino l’uso eccessivo di creme solari.