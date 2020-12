Stando alle prime informazioni i vaccini possono funzionare anche sulla variante del ceppo del virus apparso nel Regno Unito.

Il nuovo ceppo viaggia più velocemente aumentando il numero dei contagi.

Nuova variante del virus

Per contrastare il nuovo ceppo del virus, Boris Johnson, premier della Gran Bretagna, ha varato nuove misure anti covid, partite da ieri sera 19 dicembre 2020.

Intanto in Italia il ministro della Salute Speranza ha affermato:

“Sappiamo che il nuovo virus è più veloce, non sembra fare maggiori danni sugli individui”.

Inoltre Speranza ha aggiunto che sia cittadini britannici già presenti in Italia, che chi è stato nel Regno Unto negli ultimi 14 giorni, dovranno fare il tampone.

Si stanno infatti attivando ulteriori controlli a Fiumicino a Capodichino.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato a Mezz’ora in più, su Rai3, il blocco dei voli dalla Gran Bretagna.

L’ordinanza del fermo aereo con il Regno Unito avrà validità fino al 6 gennaio.

Viene fatto divieto di entrare e transitare in Italia a chiunque nel periodo di quattordici giorni precedenti alla presente ordinanza sia stato anche solo di passaggio nel Regno Unito.

Quanti siano in arrivo dal Regno Unito, devono darne immediata comunicazione al dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria competente.

In seguito saranno sottoposti al test molecolare o antigenico, per mezzo del tampone, anche se sono asintomatici.

Blocco precauzionale

Come riferisce la Repubblica, dopo i necessari controlli, nel caso si ricontrassero delle persone positive, queste saranno trasferite all’ospedale Spallanzani, per monitorare e per studiare l’eventuale variante del virus.

Inoltre su Su twitter il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ha confermato:

“A Fiumicino abbiamo predisposto un tampone per tutti gli arrivi degli aerei già in volo”.

Infatti, appena passate le 16, all’aeroporto Cristoforo Colombo, i 110 passeggeri provenienti da Londra con il volo “British 560” sono stati sottoposti alla procedura per il tampone.

Anche in Campania l’Unità di crisi della Regione ha disposto immediati controlli straordinari all’aeroporto di Capodichino. Tutti i passeggeri saranno controllati e scatterà la quarantena preventiva per bloccare la diffusione della nuova variante del virus.