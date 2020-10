Speranza Ponti è la donna trovata mummificata ad Alghero e finalmente giovedì 8 ottobre verrà svolto il funerale per darle l’ultimo saluto.

Speranza Ponti il cui corpo è stato trovato mufficato tra le campagne di Alghero riceverà l’ultimo saluto domani 8 ottobre.

La terribile morte di Speranza

Questa donna è stata trovata morta tra le campagne di Alghero e il suo corpo era in avanzato stato di decomposizione. Per questa vicenda si trova in carcere l’ex compagno Massimiliano Farci – 53 anni di Assemini – con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere.

Era gennaio quando l’uomo sostiene di aver trovato il corpo ma si professa innocente, evidenziando di non averle mai fatto del male. Una ricostruzione che non ha mai convinto gli inquirenti: racconta infatti che Speranza si sarebbe suicidata impiccandosi il 6 dicembre all’interno dell’abitazione presa da loro in affitto vicino al carcere di Alghero così che fosse più comodo per Farci rientrarci la sera.

Farci era in uno stato di semilibertà per un crimine del 1999 ovvero l’omicidio Baldussi (il tanto chiacchierato delitto della Lotus Rossa).

Sempre secondo la ricostruzione di Farci, lo stesso avrebbe trovato il corpo della donna senza vita e averlo portato in un luogo molto caro a lui per darle una sorta di sepoltura. Le indagini hanno portato alla luce che la donna avesse incassato una somma ingente di denaro dopo aver venduto la sua casa di Genova e per una polizza assicurativa. L’accusa vede questo come un movente, esattamente come già accaduto nel 1999 per l’altro omicidio.

I funerali e l’ultimo saluto

Il corpo in avanzato stato di decomposizione ha portato la scientifica a dover riconoscere la donna tramite esame del Dna, in quanto le perizie sembravano impossibili da svolgere. Gli esami e lo stop per il Covid 19 ha fatto ritardatare la celebrazione dei funerali della donna.

Domani 8 ottobre Speranza avrà il suo ultimo saluto nella chiesa di Paulis a Uri alle ore 16.