Spazio extra, i consigli per crearlo in casa

In ogni casa si ha bisogno di spazio extra dove poter conservare e mettere le proprie cose. Spesso, però, ci sono degli angoli che non sappiamo sfruttare. Vediamo come fare.

Dello spazio extra può essere creato anche nella casa più piccola approfittando delle nostre idee ingegnose.

La sfida impossibile diventa possibile

Tutti hanno bisogno di spazio extra. Complice il passare del tempo (ma anche la voglia di shopping senza fare decluttering) anche le case più spaziose si riempiono di oggetti. Che siano abiti, giocattoli dei bambini, stoviglie e chi più ne ha più ne metta, alcune volte sembra che lo spazio non basta mai.

Per questo motivo, bisogna cercare delle soluzioni alternative grazie alle quali gli angoli non utilizzati possano diventare spazio extra. Che sia il sottoscala o il retro delle porte, grazie alle nostre idee la tua casa sembrerà più spaziosa.

Idee salva/crea spazio

Se i mobili della tua cucina presentano i piedini sotto, oppure un vuoto, colmalo con dei cassetti. Dentro potrai riporci gli utensili oppure le provviste in scatola.

Sempre in cucina, le ante della dispensa possono diventare dei porta spezie. Grazie a dei supporti appositi, potrai ordinare efficacemente le spezie sfruttando uno spazio certamente altrimenti inutilizzato.

Un altro trucco salva spazio è quello di non appoggiare il divano al muro ma lasciarvi un poco di spazio. Tra il divano e il muro, in questo modo, potrai riporci degli oggetti. Un esempio può essere il tavolo e le sedie pieghevoli che tiri fuori quando hai ospiti.

Anche lo spazio tra la lavatrice e l’asciugatrice (oppure tra altri due elettrodomestici o mobili) può essere sfruttato. Come? Con un mobiletto ad hoc con le rotelle che permette di estrarlo con facilità. Al suo interno potrai mettere i detersivi.

Le linguette delle lattine possono aiutarti ad ottimizzare lo spazio nel tuo armadio. Come? Poni una linguetta all’interno della gruccia. Poi appendi un’altra gruccia alla linguetta. In questo modo potrai mettere più indumenti in meno spazio.