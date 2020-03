Spatoria in Usa, strage a Springfield: cinque morti tra cui un poliziotto

Strage per una sparatoria in Usa: Springfield diventa uno scenario di omicidio. Cinque morti tra i quali uno dei poliziotti.

Sparatoria in Usa con cinque morti. Che cosa è successo?

Strage a Springfield: cinque morti

Un bilancio che ha fatto inorridire gli utenti, soprattutto in questo periodo di grande paura per l’emergenza coronavirus. Ieri a Springfiel – Missouri – un uomo ha sparato nei pressi di una tazione di servizio.

Una telefonata al capo della polizia ha segnalato un uomo che aveva aperto il fuoco e poi si era dato alla fuga. Immediate le ricerche dell’uomo e l’inseguimento lungo le strade della città.

L’inseguimento è terminato con un terribile incidente davanti ad un benzinaio: l’assalitore esce dall’auto e inizia nuovamente a sparare e colpisce uno dei poliziotti, che muore sul colpo. L’altro poliziotto è stato ferito ma per fortuna non è in pericolo di vita.

Morte anche tre persone durante la prima sparatoria, che si trovavano dentro il bar della stazione di servizio. L’assalitore è morto invece durante il secondo conflitto a fuoco contro i poliziotti.

La motivazione di questo gesto folle non è ancora stato scoperto e la polizia indaga sul crimine, che ha registrato un bilancio terribile di morti e feriti.

Le stragi negli Usa

In questi anni si sono registrate non poche stragi in Usa con sparatorie. Atti violenti e folli che si sono susseguiti nel tempo e che hanno ucciso tantissime persone innocenti.

Dal 2013 sono 2000 le persone morte per le stragi di massa e secondo la polizia è un fenomeno che non si riesce a fermare.