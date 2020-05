Spari tra Corea del Nord e Corea del Sud: è la prima volta dal 2017

Spari al confine tra Corea del Nord e Corea del Sud: sembra che non siano intenzionali

Un posto di guardia sudcoreano è stato raggiunto da diversi colpi provenienti dal Nord Corea.

È quanto ha riferito il comando dello stato maggiore della Sud Corea (Jcs) in una nota, in cui aggiunge che non sono state segnalate vittime dalla parte del Sud:

“I nostri militari hanno risposto con due colpi di pistola e un annuncio di avvertimento secondo il nostro manuale”.

Domenica 3 maggio la Corea del Nord e la Corea del Sud si sono scambiati spari lungo la zona demilitarizzata (DMZ).

È la prima volta dal 2017. Non ci sono notizie di feriti emersi avanti e indietro.

Spari al confine tra Corea del Nord e Corea del Sud: è tensione

Secondo l’agenzia di stampa Yonhap della Corea del Sud, la Corea del Nord ha sparato per prima – non è chiaro cosa abbia provocato questi colpi, ma il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha dichiarato che

“siano accidentali”.

Un funzionario della difesa sudcoreano ha riferito all’Associated Press che il paese ritiene che i colpi non fossero intenzionali.

La Corea del Sud ha risposto al fuoco con 20 colpi di avvertimento, riporta l’esercito sudcoreano.

Funzionari sudcoreani ritengono improbabile la possibilità di vittime nel Nord, poiché i colpi di avvertimento sono stati sparati in un territorio disabitato.

Il personale militare della Corea del Sud è illeso.

L’AP riferisce inoltre che la Corea del Nord non ha ancora risposto al messaggio di avvertimento della Corea del Sud sul tentativo di evitare l’escalation.

Finora, tuttavia, non ci sono segni di movimenti insoliti di truppe nel Nord.

Lo scambio di colpi di arma da fuoco arriva pochi giorni dopo che il leader della Corea del Nord, Kim Jong Un, è apparso pubblicamente per la prima volta nel suo paese in 21 giorni – una notevole assenza che ha suscitato voci che fosse malato o forse addirittura morto.

Non è chiaro se l’attività alla frontiera sia in alcun modo correlata a questa “riapparizione” del leader nordcoreano, ma ancora una volta l’intelligence degli Stati Uniti e della Corea del Sud sembra suggerire che gli spari non fossero intenzionali.