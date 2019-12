Sparatoria negli Stati Uniti ed ennesimo atto che ha portato terrore tra la popolazione, questa volta del New Jersey

Un grave bilancio quello della sparatoria negli Stati Uniti, l’ennesima di quest’anno. Il New Jersey è protagonista di questa terribile vicenda: ecco cosa è accaduto

Sparatoria in un supermercato

Secondo i media locali e come hanno raccontato gli inquirenti, la vicenda sarebbe nata dal cimitero del New Jersey. Gli agenti di polizia hanno intercettato due sospettati – uomo e donna – all’interno di un furgone tipico per i traslochi U-Haul (si prendono in affitto).

Secondo gli agenti quelle erano le due persone coinvolte in un omicidio e, sempre secondo le prime indiscrezioni degli inquirenti, anche in un traffico di droga. L’operazione è quindi partita dal cimitero con la fuga dei due sospettati verso la zona residenziale a pochi passi da Manhattan.

Le due persone si sono rifugiate dentro un supermercatino e hanno aperto il fuoco all’interno del locale e verso l’esterno, mandano le finestre in frantumi. Sul posto sono arrivate le forze speciali di polizia e l’operazione è andata avanti per due ore: gli stessi sono poi riusciti a neutralizzare i sospettati.

Il bilancio dei morti è di sei persone. Oltre ai due killer anche un poliziotto e tre clienti del supermercato.

Il Presidente Trump è stato messo al corrente e al momento si seguono tutte le piste, anche se non credono sia un atto terroristico bensì una fuga per droga e/o omicidio. Il supermercatino è stato usato a caso e i due killer hanno sparato all’impazzata, senza mirare direttamente le persone coinvolte tra morti e feriti.