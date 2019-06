Sparatoria Napoli, Noemi sogna Mahamood ed è pronta a tornare a casa

Dopo la sparatoria a Napoli, la piccola Noemi è pronta per tornare a casa e realizzare il suo sogni di incontrare Mahmood!

Terribile la sparatoria a Napoli dove la piccola Noemi ha rischiato la vita: ma ora è pronta a tornare a casa sua, volendo esaudire però uno dei suoi desideri più grandi.

Le condizioni di salute della piccola Noemi

La piccola Noemi fa i suoi primi passi con il busto, ha ripreso la sua vita giocando con i genitori e i nonni e canticchia.

Non si ricorda quello che le accaduto, come abbiamo evidenziato in questo nostro articolo, credendo di essere caduta facendosi molto male: ma quello che il suo cervello le suggerisce è il fatto di non voler più tornare in quella piazza a prendere le patatine.

Un ricordo che dovrà essere, prima o poi, sviscerato anche grazie all’aiuto di un supporto psicologico per tornare alla vita di tutti i giorni.

Ora è pronta per tornare a casa, dove avrà una assistenza domiciliare a disposizione grazie alla Asl Napoli 1.

Il sogno di incontrare e cantare con Mahmood

Ma la piccola ha un grande sogno e spera di realizzarlo presto, infatti proprio l’Avvocato Angelo Pisani l’ha sorpresa canticchiando “Soldi” di Mahmood.

La famiglia sarebbe grata al cantante se lui andasse a trovarla, per donarle un sorriso dopo la tragedia che l’ha coinvolta il 3 maggio durante la sparatoria.

Sempre i familiari, dalle parole riportate dall’avvocato, sono grati allo staff medico del Santobono per aver salvato la piccola che era in condizioni molto gravi e lottava tra la vita e la morte.

Riuscirà Noemi a realizzare il suo piccolo grande sogno?