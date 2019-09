Sparatoria in Texas, spara alla folla e viene ucciso dalla Polizia: 5 morti e 30 feriti

Sparatoria in Texas, spara alla folla e viene ucciso dalla Polizia: 5...

Ennesima sparatoria in Texas dove sono morte 5 persone e ci sono 30 feriti gravi, per mano di un folle che ha iniziato a sparare tra la folla. Ecco gli ultimi aggiornamenti

Di nuovo sparatoria in Texas dove un uomo ha seminato terrore lungo la strada, dopo aver rubato un mezzo. Ma perché ha sparato tra la folla?

Uomo spara tra la folla in Texas

E’ passato solo un mese dalle stragi di El Paso e Dayton dove due uomini hanno fatto una strage tra la folla. Negli Stati Uniti un altro sabato di sangue e terrore con un uomo che ha deciso di compiere un gesto analogo.

Ci troviamo a Odessa dove un uomo bianco di trent’anni è uscito di casa armato di fucile e ha rubato un furgone postale. Per fare questo ha sparato ad un agente per poi dirigersi in tutta fretta verso un centro commerciale della zona est prendendo di mira alcune persone – senza un preciso piano scritto.

Secondo i media locali l’uomo era accompagnato da un complice dentro una Toyota, ma la notizia diffusa non è mai stata confermata. Sono cinque i morti per la strage e trenta i feriti gravi, tra cui un bambino di un anno e mezzo.

La Polizia uccide il sospettato in fuga

Dopo la sua strage, il killer è scappato per compiere la seconda parte del suo folle piano dirigendosi verso un cinema. La Polizia è riuscito ad intercettarlo e in un video di una delle telecamere di videosorveglianza – si vedono gli agenti sparare all’uomo e ucciderlo.

Colpi in successione e un video che ha iniziato a diffondersi sul web in pochissimo tempo.

Prima che la polizia riuscisse ad intercettare il killer, l’allarme era scattato in tuta la zona invitando anche gli studenti del camput a non aprire a nessuno e non uscire dalle proprie camere.

Un nuovo massacro e nuove polemiche, ma ora resta da capire il motivo di questo folle gesto e se sia stato compiuto secondo un piano ben definito o no.