Una sparatoria in Ospedale nella Repubblica Ceca e ora si cerca il killer che ha lasciato dietro di lui morti e feriti

Sparatoria in Ospedale nella Repubblica Ceca dove un killer ha sparato a diverse persone e poi si è dileguato nel nulla.

Aggiornamento ore 11.00

La caccia all’uomo è terminata: il killer è stato trovato dagli agenti mentre scappava in auto. Non avendo via d’uscita ha preso la sua pistola e si è sparato in testa.

Strage in Repubblica Ceca

Questa mattina alle sette un uomo armato è entrato in un ospedale sito a Ostrava nella zona Nord Est ed ha aperto il fuoco.

Si è introdotto indisturbatamente all’interno dell’edificio e senza esitare ha cominciato a sparare contro i pazienti degli ambulatori. Nonostante sia stato fatto scattare l’allarme nell’immediato l’uomo è riuscito a mettersi in fuga ed è in corso la caccia all’uomo.

Gli agenti sono aiutati da macchine ed elicotteri che perlustrano tutta la zona, mentre la struttura e l’università vicina sono state chiuse per sicurezza.

Per il momento non si esclude alcuna pista, dal gesto folle sino all’atto terroristico vista la modalità di azione:

“chiediamo ai cittadini di aiutarci a trovare il killer”

I morti e feriti aumentano con il passare delle ore: alcune fonti locali evidenziano sei morti mentre altre quattro morti e due feriti (da confermare nel corso delle prossime ore).

Sono in corso le ricerche da parte delle Unità speciali di Polizia, con gruppi di dispiegamento rapido – forze di sicurezza e elicotteri.

In aggiornamento