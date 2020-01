Sparatoria in Germania, sei morti a Rot Am See: preso aggressore

Sparatoria in Germania e come riferiscono i media locali i morti sarebbero saliti a sei. Che cosa è accaduto

Una violenta sparatoria in Germania con la morte di più persone e l’arresto dell’aggressore.

Aggiornamento ore 14.50

Le vittime farebbero parte della stessa famiglia e, secondo la Polizia, si potrebbe considerare come una strage voluta.

Morti e feriti in Germania

Violenta sparatoria a Banden Wuerttemberg – Rot am See, dove la polizia ha identificato più morti. In questo momento i media locali parlano di sei vittime (come da ricostruzione della Ntv).

La polizia della città di Allen ha sottolineato che il tragico fatto potrebbe essere legato ad una relazione personale. Ma è ancora da capire cosa abbia spinto l’aggressore a premere il grilletto ed uccidere tutte queste persone.

Una persona sarebbe stata arrestata in questi minuti e corrisponderebbe all’aggressore.

In aggiornamento