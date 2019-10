Sparatoria in Germania vicino ad una sinagoga, con diversi morti e un killer in fuga. Ecco le prime indiscrezioni

Una violenta sparatoria in Germania, con morti e un bilancio che si teme possa salire vertiginosamente. Al momento il killer è in fuga e gli investigatori lo stanno cercando.

La sparatoria ad Halle in Germania

Aggiornamento ore 14.15

L’uomo in fuga indossa un vestito militare con un elmetto in testa ed è lo stesso che ha lanciato al granata.

I deceduti sono due, tra cui una donna.

La polizia su Twitter ha annunciato di aver fermato una persona ma invitano ugualmente i cittadini a restare attenti, fino alla conferma.

Diverse persone sono decedute e altre sono gravemente ferite, dopo la sparatoria avvenuta ad Halle ad est della Germania.

I media tedeschi – Bilt – hanno precisato che un uomo ha aperto il fuoco vicino alla sinagoga con un mitragliatore e poi si è dato alla fuga, facendo perdere le sue tracce.

Per ora la Polizia ha richiesto ai residenti di non uscire di casa e di evitare di camminare per la strada, sino a quando il killer non verrà preso e non si farà chiarezza sulla situazione.

Le notizie che arrivano dai media sono molto frammentarie, il killer è armato e pericoloso. La stampa locale evidenzia inoltre che una bomba è stata lanciata all’interno del cimitero ebraico.

Oggi nello Stato si festeggia Yom Kippur – che tradotto significa il giorno della riconciliazione o festival della riconciliazione, che sarebbe la festa ebraica più importante.

Notizia in aggiornamento