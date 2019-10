Sparatoria in Germania, “Ebrei radice di tutti i mali”: i messaggi e la verità sul terribile gesto di Stephan Balliet

Stephan Balliet è l’autore della sparatoria in Germania e ora emerge la verità e i suoi messaggi folli prima di compiere la tentata strage

La sparatoria in Germania, ad Halle, viene firmata da un ragazzo di 27 anni e nei suoi messaggi prima della sparatoria si comprende tutta la sua follia. Ecco cosa è accaduto

I messaggi di Balliet prima della strage

L’attentatore Stephan Balliet ha girato una serie di video, prima di infilarsi l’elmetto e impugnare l’arma per compiere una strage. Secondo lui

“l’olocausto non è mai avvenuto e le femministe sono la causa della bassa natalità in europa”

Un messaggio chiaro e semplice, che da una anteprima a quelle che sono le sue idee sul mondo di oggi e di come vorrebbe “ripulirlo”.

Ma per dar testimonianza di tutta la sua follia, non manda solo video del prima ma anche della diretta della sparatoria. Nel suo progetto c’era sicuramente una strage in Sinagoga dove erano presenti circa 80 persone: ma qualcosa va storto.

Nel video infatti si evince che fallito l’attacco, decide di uccidere una donna a sangue freddo e poi si dirige nel fast food di kebab per colpire un uomo e freddarlo all’istante.

Der Spiegel sottolinea le sue frasi prima di sparare, che sono contro gli ebrei

“radice di tutti i mali”

I video in diretta e la sparatoria

Il suo video in diretta, mandato con una telecamerina posta sul suo elmetto, manda in onda 35 minuti di pura follia e viene poi postato su un sito di videogame

Una diretta agghiacciante e la Polizia riesce a bloccarlo dopo un incidente con un camion, che blocca l’auto rubata di Stephan e lo costringe alla resa.

Gli inquirenti sono certi che l’aggressore di 27 anni non abbia agito da solo durante l’azione, ma per ora i complici non sono stati trovati e non c’è alcuna loro menzione nei video diffusi prima e durante la diretta della tentata strage.

Il terrore è stato firmato durante il Yom Kippur – celebrazione ebraica molto importante.

La Polizia tedesca invita tutte le persone a non diffondere il video dell’aggressore, evidenziando che – nel caso – ogni contenuto verrà prontamente rimosso.