Sparatoria in Florida, quattro morti dopo il folle inseguimento della Polizia

Prima l’inseguimento e poi la sparatoria in Florida che ha portato a quattro morti: ecco cosa è accaduto

Una sparatoria in Florida che sarebbe potuta finire anche peggio, dopo l’inseguimento folle della polizia alla ricerca di questi rapinatori.

La rapina e la fuga

Una situazione di paura e drammaticità in Florida, dove alcuni rapinatori hanno preso d’assalto una gioielleria che si trova nel sobborgo di Miami. Il proprietario ha attivato l’allarme tramite il bottone di emergenza e la Polizia ha raggiunto prontamente il negozio, cercando di non coinvolgere i dipendenti all’interno del negozio stesso.

Una prima sparatoria è avvenuta proprio durante la rapina, dove un dipendente sarebbe rimasto gravemente ferito, usato forse come scudo. I rapinatori con un ostaggio hanno rubato il furgone del corriere Ups e si sono dati alla fuga per la città.

Tantissimi i poliziotti che hanno seguito il mezzo per fermarlo: l’ostaggio è stato usato dai malviventi per guidare il mezzo sotto minaccia di arma da fuoco – come si evince dai media locali.

Quattro morti dopo l’inseguimento

Il mezzo del corriere non è potuto andare molto lontano, non solo per la pressione di tutte le auto della Polizia che lo inseguivano ma anche per il traffico folle che ha determinato la sua fermata improvvisa.

Secondo quanto riportano i media locali, durante la sparatoria sarebbero morti due rapinatori, l’ostaggio che guidava il mezzo dell’Ups e anche un guidatore che passava dalla traiettoria con la sua auto.

Una situazione ancora da accertare nei dettagli nelle prossime ore.