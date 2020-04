Sparatoria in Canada, uccide 16 persone travestito da poliziotto

Una violenta sparatoria in Canada – Nuova Scozia – che ha portato alla morte di 16 persone. Ecco cosa è accaduto.

Si chiama Gabriel Wortman l’uomo che, travestito da poliziotto, ha ucciso 16 persone a colpi di pistola. L’odontotecnico di 51 anni ha sparato senza sosta ai cittadini della comunità per poi fuggire sino a quando la polizia non lo ha braccato e ucciso.

Come emerge dai media locali, la vicenda è iniziata sabato sera quando a Portapique. La polizia locale ha ricevuto una chiamata di emergenza e una volta arrivati davanti all’abitazione ha scoperto cadaveri sia all’interno e sia all’esterno della struttura.

La fuga dell’uomo ha portato alla morte di altre persone, sparando sui passanti e ferendo – e uccidendo – anche degli agenti di polizia. Secondo gli inquirenti il suo travestimento da poliziotto e la fuga con una finta macchina della polizia, porta ad una premeditazione e ad uno studio dettagliato del suo gesto agghiacciante.

La fuga sanguinaria del killer è durata ben 12 ore e gli agenti sono riusciti alla fine a braccarlo uccidendolo. Per ora non sembra che il suo terribile gesto sia da considerare come atto terroristico, nonostante le indagini siano in corso e si tratterà di un lungo percorso per comprendere il motivo di questa strage.

L’unico dettaglio emerso dalla polizia locale è il fatto che le prime vittime avessero un collegamento con l’uomo, mentre la seconda parte di strage sia diventata poi casuale. Le indagini continuano.

#Colchester: Gabriel Wortman may be driving what appears to be an RCMP vehicle & may be wearing an RCMP uniform. There's 1 difference btwn his car and our RCMP vehicles: the car #. The suspect's car is 28B11, behind rear passenger window. If you see 28B11 call 911 immediately. pic.twitter.com/yyeOeBt8Ui