Sparatoria Halle, spunta il documento con il terribile piano del killer: “Voleva fare una strage”

Il documento per la sparatoria di Halle conteneva un piano ben preciso e terribile: Stephan aveva in mente di fare una vera strage

Per la sparatoria di Halle, Stephan Balliet aveva programmato una strage che emerge dal documento esclusivo diffuso in rete da canali di estrema destra. Ecco il suo contenuto

Il documento per la strage in Germania

Tutto era pianificato nei minimi dettagli da oltre una settimana e lo si evince da un documento, divulgato in rete sui canali di estrema destra.

Un dossier dettagliato dove ci sono le foto delle munizioni, esplosivi in sua dotazione e l’obiettivo finale ovvero

“uccidere il maggior numero possibile di anti bianchi, meglio se ebrei”

Il quotidiano Der Welt ha spiegato che si tratta di un dossier composto da 11 pagine, scritte in lingua inglese dove si appura che il killer avesse in dotazione 4 kg di esplosivo.

A pagina 10 viene spiegato il piano specifico, con l‘intenzione di Balliet di attaccare la Sinagoga proprio durante il giorno del Yom Kippur per fare una strage.

Site mette a disposizione online le foto dei suoi ordigni, dove si evince che il killer non avesse in mente una semplice sparatoria ma un attacco terroristico ben preciso.

Il tentativo di massacro ad Halle

Stephan Balliet nel suo documento spiega passo passo quale sarebbe stata la sua missione, punitiva in questo caso nei confronti degli ebrei che erano in Sinagoga in quel giorno così speciale.

Il capo della comunità Ebraica Schuster ha evidenziato:

“poteva essere un massacro di più di 60 persone”

Ma qualcosa è andato storto, così il killer ha sparato a sangue freddo ad una donna e poi ad un uomo presso il rivenditore di Kebab vicino all’edificio obiettivo di strage.

Gli inquirenti – sempre come si evince dai media tedeschi – credono nella poca preparazione pratica del killer al contrario di quella teorica, con un piano studiato nei minimi dettagli.