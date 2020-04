Sparatoria a Houston, bimbo di 5 anni ucciso: “Stava giocando con il papà”

Ucciso un bambino di 5 anni dopo una sparatoria a Houston, mentre giocava con il padre. Ecco cosa è accaduto.

Una sparatoria a Houston che ha portato alla morte di un bambino di 5 anni mentre faceva un video su Tik Tok con il suo papà.

La drammatica morte del bimbo di 5 anni

Il piccolo Jordan Allen era sul balcone della sua casa, insieme al padre. Viste le restrizioni e la quarantena imposta per evitare il contagio da Covid 19, padre e figlio stavano giocando e girando un video divertente su Tik Tok.

Ad un certo punto sono stati esplosi alcuni colpi di pistola che hanno raggiunto il bimbo. Immediato il trasporto all’ospedale più vicino dove è deceduto dopo una settimana di agonia.

La KTRK – per conto della CNN – ha riferito che il piccolo sia stato colpito in maniera totalmente casuale e nessun elemento porta a pensare ad una vera e propria esecuzione. I proiettili non erano rivolti nemmeno al padre, che in quel momento si era allontanato per andare a prendergli un succo di frutta.

Le parole del padre della piccola vittima

Il padre della piccola vittima ha rilasciato una intervista alla KTRK, raccontato quei terribili momenti:

“Tutti stavano scappando in casa, così sono corso verso il portico e poi ho visto mio figlio a terra che si reggeva la testa che gridava e chiedeva il mio aiuto”

Il piccolo è rimasto in coma per una settimana e una volta che i medici hanno capito che non ci fosse più nulla da fare hanno staccato il supporto vitale:

“era il bambino più felice del mondo, fonte di grande gioia”

La Polizia sta indagando su chi possa essere stato a sparare ma purtroppo non ci sono ancora elementi che possano portare all’individuazione dei killer.