Sparano al cane perché lei è donna: questa è l’agghiacciante storia vissuta dalla famosa atleta afghana Sahba Barakzai.

Sparano al cane di Sahba Barakzai per punirla lo scorso venerdì, mentre era a passeggio col suo Asomar, un husky di soli sette mesi.

La ragazza era con la sua famiglia e fino a pochi istanti prima, stavano scattando foto felici mentre pochi istanti dopo Sahba Barakzai stava cullando il povero cucciolo morente. Una semplice passeggiata si è trasformata in tragedia, nei boschi appena fuori Herat.

La crudele punizione dell’atleta afghana

Sahba Barakzai è nota nel suo paese come atleta e insegna da 10 anni il karate alle bambine di Herat fondando un club di ciclismo per sole donne e ragazze. La sorella teme che si tratti di una punizione per queste sue attività.

In poche parole sparano al cane per ricordarle qual è il posto di una donna? Un gesto probabile nel paese come l’Afghanistan. Chi ha compiuto questo gesto ha detto che una donna non può avere un cane. A riferirlo è la sorella di Sahba, Setayesh ai microfoni della BBC:

“Non sappiamo ancora quale fosse il loro obiettivo, ma pensiamo che la causa sia la sua carriera. È stata la prima donna a fondare un club e queste cose sono tabù.”

Setayesh ha spiegato che vedere una donna andare in bicicletta a Herat è ancora visto come una cosa scandalosa. L’apertura del club di ciclismo ha destato molte polemiche. Sahba però è abituata alle molte minacce, mai però ha rinunciato al suo lavoro per permettere l’emancipazione femminile. Ora l’uccisione del cane ha scioccato la famiglia e Setayesh ha proseguito dicendo:

“Eravamo davvero spaventati. Non mi sono mai ritrovata in una situazione del genere prima d’ora […] è stato terrificante per tutti noi.”

Asoman, il cui nome significa cielo, era un cucciolo di soli 7 mesi recentemente arrivato in famiglia. Prima un uomo ha sparato al petto dell’husky poi altri si sono uniti freddando il cane.

Dopo che il cane è morto hanno sottratto il corpo del cane: perché una donna non ha diritto di tenere un cane. Sahba non ha denunciato l’accaduto alla polizia e il motivo lo spiega la stessa Sahba al Khaama Press:

“Sapevo che non sarebbe successo niente. Dozzine di esseri umani vengono uccisi ogni giorno nel paese e nessuno si sente responsabile.”

La donna sperava di poter condividere la propria vita con Asoman:

“Il giorno in cui ho preso Asoman , ho cercato su Google per quanti anni può vivere un cane e ho realizzato che un cane può vivere circa 14 anni. Mi sono arrabbiata quando ho saputo che Asoman sarebbe stato con me solo per 14 anni. Non avrei mai pensato che il mio tesoro sarebbe stato ucciso dopo soli 7 mesi”.

Ora purtroppo per Sahba la misura è colma, dopo anni di minacce a cui ha resistito si è arresa, chiuderà le attività sportive trasferendosi in Iran, dove spera di essere più sicura.