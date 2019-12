Tragedia in Spagna, padre e due figli inglesi annegati in piscina: aperta indagine

Tragedia in Spagna, padre e due figli inglesi annegati in piscina: aperta...

In Spagna grande tragedia dove un turista inglese e i suoi due bambini sono annegati dentro la piscina del villaggio turistico

La vigilia di Natale in Spagna ha registrato una tragedia, avvenuta all’interno di un villaggio turistico con la morte di tre persone.

Tre turisti morti annegati in un Villaggio Turistico

Ci sono varie ipotesi per quanto accaduto nella giornata di ieri in un villaggio turistico situato nel sud spagnolo. Tre turisti sono stati trovati morti annegati all’interno di una piscina del villaggio turistico dove risiedevano.

La Guadia Civile sta indagando sul fatto e cercando di capire cosa sia accaduto alle tre persone: si tratta di un uomo inglese di 53 anni con i suoi figli di 16 e 9 trovati morti annegati.

Il complesso residenziale si trova a Mijas a pochi chilometri da Malaga – Costa del Sol, come dichiarato dai media locali dopo la diffusione della nota da parte delle autorità.

Non ci sono altri dettagli in merito e la FTP sta seguendo l’evolversi delle indagini, anche se sembra non trapelare nulla per ora. L’allarme è stato lanciato ieri alle 13.30 quando le tre persone sono state trovate dentro la piscina apparentemente incoscienti.

I soccorritori hanno provato a rianimarli ma non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso per annegamento. Europa Pass – agenzia media spagnola – ha evidenziato che gli inquirenti starebbero seguendo due piste: la prima di morte accidentale mentre la seconda vorrebbe un tentativo di salvataggio a catena, dopo la caduta in acqua del bimbo più piccolo.

Per ora nessuna ipotesi è stata scartata e nelle prossime ore si avranno ulteriori notizie in merito al dramma della Vigilia di Natale.