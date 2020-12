Spagna, legge eutanasia approvata dal Congresso dei Deputati

Congresso spagnolo approva legge sull’eutanasia: la scelta di porre fine alla propria vita diventa una prestazione sanitaria.

Quarto in Europa e sesto in tutto il mondo, la Spagna legalizza l’eutanasia. Nella primavera 2021 potrebbe già essere una prestazione sanitaria attiva per i cittadini.

Spagna legalizza eutanasia

La maggioranza del Congresso dei deputati si espressa a favore della legge per il diritto all’eutanasia, un cambiamento storico e molto importante sta avvenendo in Spagna.

I voti dei deputati che si sono mostrati a favore della proposta di legge sono stati 198 e solo 2 si sono astenuti mentre 138 deputati si sono dichiarati contrari. In questo modo il primo step dell’iter in parlamento si è compiuto, l’entrata in vigore è sempre più vicina.

I tre partiti di destra si sono opposti alla legalizzazione dell’eutanasia: Vox, Union del Pueblo Navarro e Partido Popular non erano a favore.

Il prossimo step è il passaggio della legge al vaglio da parte del Senato per ricevere l’approvazione: se così sarà allora l’eutanasia sarà legale già per la primavera 2021.

I paesi al mondo che già hanno reso legale questa pratica medica sono il Belgio, l’Olanda, il Lussemburgo, la Nuova Zelanda e il Canada. L’ultimo paese è stato proprio la Nuova Zelanda con un referendum votato ad ottobre 2020.

Diritto a morire diventa una prestazione sanitaria

Se la legge per l’eutanasia fosse approvata anche dal Senato e quindi entrasse in vigore dalla primavera 2021 diventerebbe una vera e propria prestazione sanitaria.

Questa legge permette ai cittadini che soffrono di malattie non reversibili di scegliere di morire dopo averlo richiesto almeno 4 volte ai medici. La legge a favore dell’eutanasia è un assimilabile nel processo di cambiamento dei diritti civili che il paese sta affrontando, l’ex ministro della sanità Mria Luisa Carcedo lo ha puntualizzato:

non è un’imposizione statale.

Il paziente ha il diritto di scegliere per la propria vita, la legge è in grado di stabilire solo le effettive modalità attraverso le quali il cittadino può esercitare il diritto.

Se tutto procederà per l’effettiva legalizzazione a giugno 2021 la legge sarà in vigore, si legge su IlFattoQuotidiano.