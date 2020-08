Spagna, brucia un grattacielo al centro di Madrid

Il grattacielo situato nella capitale della Spagna è stato evacuato senza alcun problema, non riportando feriti. Nell’evacuazione utilizzate due gru di 70 metri.

Ieri mattina un terribile incendio ha devastato un grattacielo al centro di Madrid in Spagna. Fortunatamente però, anche grazie alle operazioni di evacuazione effettuate in maniera impeccabile, non ci sono stati feriti.

Le fiamme hanno completamente distrutto i piani più alti del grattacielo

Il quartiere coinvolto nell’incendio era quello di Hortaleza, situato a nord della capitale spagnola. Le fiamme hanno completamente distrutto i piani superiori del grattacielo sotto lo sguardo incredulo e spaventato dei cittadini.

Le fiamme erano così alte che l’incendio è stato visibile in tutta Madrid, con decine di persone intente a riportare tutto su internet grazie al proprio smartphone.

Parlando dell’edificio in questione, quest’ultimo è situato in via Dulce Chacón e rappresenta una torre di nuova costruzione, la quale possiede 20 piani ed un terrazzo sul tetto.

Il grattacielo in questione, inoltre, possiede altri 5 doppioni situati nella zona di Pinar de Chamartín. Infine, secondo le fonti di Emergencias Madrid, l’incendio è stato controllato in maniera perfetta dai vigili del fuoco.

L’assenza di vento non ha favorito il propagarsi delle fiamme nel resto della struttura

Per domare quest’incendio, infatti, è stata necessaria la collaborazione di più di venti squadre di pompieri, oltre che l’ausilio di due gru alte più di 70 metri.

Le gru, le quali sono le più alte a disposizione dei vigili del fuoco spagnoli, sono state utili a gettare l’acqua negli ultimi sei piani dell’edificio in fiamme.

Nonostante l‘enorme spavento e la paura dei centinaia di passanti, ad oggi non risulterebbero feriti nell’incendio. I residenti, infatti, sarebbero stati tutti evacuati prima che le fiamme diventassero altissime.

Infine, grazie alla totale assenza di vento, le fiamme non sono riuscite a raggiungere ne i piani inferiori del grattacielo ne le strutture vicine.

Ecco uno dei video dell’incendio postati su Twitter: