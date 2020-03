Spagna, allarme coronavirus: quasi 6.000 contagi e blocco degli spostamenti

Allarme coronavirus anche in Spagna dove i contagi sono raddoppiati e dove tutti gli spostamenti sono stati bloccati per il bene del Paese.

Anche in Spagna è emergenza per il coronavirus è la situazione sta precipitando come in Italia. Ecco i dati aggiornati.

La situazione coronavirus in Spagna

La situazione sta precipitando esattamente come in Italia e il Governo si trova a prendere delle decisioni per il bene del Paese e dei suoi abitanti. Secondo le nuove disposizioni si potranno spostare per andare a lavoro e per necessità.

La riunione straordinaria del Consiglio dei Ministri ha portato a definire alcuni punti decretando lo stato di allarme come annunciato dal Premier Sanchez. Il provvedimento sarà in vigore da lunedì e resterà attivo per due settimane sino a nuovo ordine.

Tra i vari punti anche il divieto di spostamento in treno, auto e marittimo. Tra questi c’è anche l’aereo considerando che non è di servizio pubblico.

Come per il nostro Paese ci saranno misure straordinarie per gestire anche il rifornimento di tutti gli alimentari, cordoni sanitari e materie prime.

I contagi sono arrivati a 5.753 totali con morti che sono arrivate a 136: questo lo fa diventare il secondo Stato europeo più colpito dal virus dopo l’Italia.

Inoltre la compagnia aerea britannica Jet2 ha richiamato e cancellato tutti i voli da e per la Spagna con effetto immediato al fine di contrastare il più possibile il contagio e la trasmissione.