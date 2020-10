Spaghetti super light e buonissimi? Scoprili gluten free con solo 10 kcal

Scopri quali sono gli spaghetti senza glutine super light e buonissimi: hanno soltanto 10 kcal per porzione.

Gli spaghetti sono diventati per voi un demone bandito dalla dieta fonte di grassi e calorie oppure sono un lontano ricordo perché contengono glutine?

Provate questi Spaghetti gluten free e ipocalorici: soltanto 10 kcal per porzione, sono buonissimi e fantastici per dimagrire ma non solo!

Spaghetti gluten free a 10kcal

Se ancora non conosci gli spaghetti gluten free con 10 kcal dovresti subito provarli, sono deliziosi e adatti a tutte le alimentazioni: vegana, gluten free, senza lattosio, normale e dietetica.

Stiamo parlando degli spaghetti fatti con la farina di Konjac chiamati Shirataki. Sono degli spaghetti originari della Malesia, deliziosi e molto salutari da mangiare.

Contengono soltanto 10 kcal per porzione e sono ricchi di fibre.

Perché dovresti sostituire gli Shirataki agli spaghetti normali?

Perché mangiare gli Shirataki?

La farina di konjac viene appunto ricavata dalla radice omonima. È la farina, e la pasta, prediletta da tutte le star di Hollywood perché particolarmente dietetica e quasi priva di calorie. Con 10 kcal per 100g di prodotto potrete mangiare un bel piattone di pasta a cuor leggero senza ingrassare di un etto anzi, dimagrirete.

La pasta Shirataki è benefica perché oltre ad essere poverissima di calorie aiuta a dimagrire e ad accelerare il metabolismo bruciando molti grassi.

È ricca di fibre naturali e tanta acqua motivo per il quale si rivela un ottimo alimento per coloro che soffrono di stitichezza oppure intestino irregolare.

Sostituire la pasta normale di grano duro con questa è una salutare abitudine da attuare spesso per almeno 5 motivi:

variare l’alimentazione

dare un taglio alle calorie senza perdere il gusto di mangiare pasta

sono ottimi per regolarizzare intestino pigro

sono senza glutine e anche senza lattosio quindi non causano alcun tipo di infiammazione

se sei a dieta saranno il tuo alleato nel dimagrimento

Consigli per cucinarli nel modo migliore

Gli shirataki sono degli spaghetti che cuociono molto velocemente in acqua bollente salata: 2-3 minuti, dipende dalla marca e senza dubbio sulla confezione è indicata la tempistica di cottura ideale.

Essendo poco calorici sono adatti a tutti ma, in base alle vostre esigenze, dovrete affiancarli ad altri cibi: carne, pesce, verdure, uova, affettati e formaggi.

Ecco alcune idee sfiziose per condirli una volta lessati in acqua salata: