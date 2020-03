Spaghetti cacio e pepe: la ricetta perfetta per renderli cremosi

Spaghetti cacio e pepe: la ricetta originale con alcuni consigli e trucchetti per renderla cremosa.

Gli spaghetti cacio e pepe sono un primo piatto tipico della cucina romana, è un piatto apparentemente semplice da realizzare ma in realtà ci sono alcuni trucchetti da seguire se si vuole ottenere un piatto perfetto e cremoso.

Ingredienti per 4 persone:

400 g di spaghetti

90 g di parmigiano reggiano

110 g di pecorino romano

sale q.b.

pepe q.b

olio extra vergine di oliva q.b.

Procedimento

Per realizzare un ottimo piatto di spaghetti cacio e pepe dovrete per prima cosa grattugiare finemente il parmigiano e il pecorino, in questo modo riuscirete a creare una crema senza grumi.

Tritate anche il pepe fino a ridurlo in polvere. La quantità di pepe potete sceglierla voi, dipende dai vostri gusti personali.

A questo punto cuocete gli spaghetti in abbondante acqua salata, scolateli al dente e mettete da parte l’acqua di cottura, vi servirà per preparare la crema.

Mettete gli spaghetti in una ciotola capiente, aggiungete un goccio di olio, il pepe e 4 cucchiai di acqua di cottura.

Aggiungete il pecorino e il parmigiano e amalgamate nel frattempo con una forchetta.

I vostri spaghetti cacio e pepe sono pronti per essere serviti. Buon appetito.

Spaghetti cacio e pepe: i 3 errori da non fare mai.

Ecco gli errori più frequenti quando si prepara una cacio e pepe:

lo sformato della pasta: la cacio e pepe non si prepara mai con la pasta corta. Il formato perfetto di pasta sono gli spaghetti, altrimenti potete provare con i tonnarelli. Tutto il resto è assolutamente da evitare.

la cacio e pepe non si prepara mai con la pasta corta. Il formato perfetto di pasta sono gli spaghetti, altrimenti potete provare con i tonnarelli. Tutto il resto è assolutamente da evitare. pecorino: il pecorino è fondamentale per la fuoriuscita del piatto altrimenti è meglio non provarci affatto.

il pecorino è fondamentale per la fuoriuscita del piatto altrimenti è meglio non provarci affatto. pepe: dovete scegliere il pepe in grani e macinarlo al momento. Il pepe già tritato non ha lo stesso sapore del pepe in grani.

Spaghetti cacio e pepe: le varianti da provare

Ovviamente le varianti non hanno nulla a che vedere con la ricetta originale della cacio e pepe ma alcune persone le trovano ugualmente buone, ecco alcune idee per realizzare una cacio e pepe alternativa: