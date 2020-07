South Carolina, sparatoria nella notte: 8 feriti e 2 morti

Ci sono due morti e otto feriti per la sparatoria nella notte avvenuta in South Carolina all’interno di un nightclub: che cosa è successo

Ennesima sparatoria negli Stati Uniti questa volta in South Carolina dove sono morte due persone e otto risultano essere gravemente ferite.

Sparatoria negli Stati Uniti: 2 morti e otto feriti

I media locali hanno definito questa sparatoria come violenta, all’interno di un nightclub avvenuta la scorsa notte. Greenville si è coperta di sangue e secondo le prime indiscrezioni gli inquirenti si trovavano a passare nell’area dove è ubicato il nightclub quando hanno sentito degli spari.

La polizia si è recata immediatamente al Lavish Lounge alle due di notte. Secondo le prime indiscrezioni alla base di tutto ci potrebbe essere un regolamento di conti tra due gang rivali ma i due responsabili non sono ancora stati trovati.

La polizia locale ha reso noto di avere alcune informazioni sui sospettati ma di non voler divulgare per ora nomi e descrizione. Lo sceriffo ha evidenziato ai media locali che al momento della sparatoria il locale era pieno, vista l’esibizione di trap annunciata sui social.

Nel dramma sono morte 2 persone, 2 feriti sono gravi e altri sono ora in ospedale ma non si conoscono le loro condizioni. Dentro il nighclub c’erano due uomini armati che hanno aperto il fuoco ma per ora non ci sono indicazioni su loro e neanche su chi ha perso la vita: le indagini da parte della polizia locale sono in corso e nelle prossime ore si potranno avere più elementi.