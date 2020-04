Soul, il nuovo entusiasmante film di Disney Pixar: uscita, trama e curiosità

Soul è il nuovo film della Disney Pixar incentrato su tematiche esistenziali legate alle passioni e all’anima, del quale è stata posticipata l’uscita, slittata al 20 novembre 2020

Scopriamo insieme tutti i dettagli relativi al film Pixar, Soul!

Cos’è Soul

Soul è il nuovo film animato targato Pixar, che vede come protagonista Joe Gardner, un insegnante di musica jazz alle prese con un’importante opportunità.

Il rischio è però quello di sprecare l’occasione a causa di un fatale errore, che potrebbe portare la sua anima a vagare nel cosmo.

Da quel momento in poi, la trama del film sarà incentrata sul percorso di Joe alla ricerca di se stesso e della strada che potrebbe riportarlo a casa.

Il film è diretto dal regista Pete Docter e tra i doppiatori della versione originale ci saranno Jamie Foxx e Tina Fey.

La morale del film

Il progetto prodotto da Pixar Animation Studios è basato su quesiti esistenziali molto importanti, che possono autoporsi sia grandi che piccini. Quali sono le tue passioni? Come ti sono state trasmesse? Da dove viene ciò che ti ha reso quello che sei oggi?

I personaggi di Soul e le loro storie indagheranno proprio su questi aspetti complessi dell’esistenza, cercando di rispondere in maniera generale e allo stesso tempo del tutto personale.

Quando verrà distribuito

Il nuovo film animato di Pixar ha una nuova data di uscita: si tratta del 20 novembre del 2020.

La premiere, che, inizialmente, era prevista per il 19 giugno 2020, ha subito uno slittamento per via dell’emergenza pandemica che tutto il mondo sta vivendo e che ha comportato chiusura forzata delle strutture, comprese le sale cinematografiche.

Assieme a Soul, anche la distribuzione di altri progetti targati Disney subirà dei ritardi: Raya and the Last Dragon, ad esempio, verrà distribuito il 12 marzo del 2021.