‘Così Paola ha vinto il Grande Fratello’ Sossio Aruta rivela il ‘trucco’ della vincitrice

Sossio Aruta si è concesso di recente ad una lunga intervista a Super Guida Tv. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip senza freni contro la vincitrice: ecco perchè sarebbe stata favorita

Di recente si è conclusa la quarta edizione del Grande Fratello Vip, che ha visto una chiusura anticipata a causa dello Stato di Emergenza per la Pandemia, che ha letteralmente stravolto il 2020 della popolazione a livello mondiale.

Ad essere decretata vincitrice come è noto Paola di Benedetto, al secondo posto il rampollo di Forum, il bel Paolo Ciavarro e medaglia di bronzo invece all’ex protagonista di Uomini e Donne, Sossio Aruta.

A distanza di qualche giorno emerge il duro sfogo del terzo posto del Grande Fratello Vip, che ha lanciato in una intervista a Super Guida Tv una ‘frecciatina’ alla vincitrice.

Scopriamo tutti i dettagli in merito.

Sossio Aruta, la frecciatina a Paola di Benedetto

In una recente intervista per la rivista Super Guida Tv, l’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, ha lanciato una velenosa frecciatina contro la vincitrice del Celebre Reality, Paola di Benedetto.

Secondo Aruta, molto apprezzato dagli spettatori per il suo essere schietto e diretto, la vincitrice del Reality condotto da Alfonso Signorini sarebbe stata favorita perchè fidanzata con un cantante famoso, che sarebbe Fede del duo Benji e Fede:

‘Ha vinto perché sta con un cantante famoso e ha molti followers’

ha detto alla rivista indispettito.

L’ex protagonista di Uomini e Donne: ‘Ciavarro non meritava il secondo posto’

Sossio Aruta, continua imperterrito nella sua Intervista, lasciando intendere che avrebbe meritato lui il Primo posto al Grande Fratello Vip.

L’ex protagonista del Dating Show di Maria De Filippi, ha avuto da ridire anche sul secondo finalista, Paolo Ciavarro, il quale a suo dire non avrebbe fatto nulla per meritare il podio, e che durante tutta l’esperienza nella casa è ‘stato sempre nascosto, né carne né pesce’.