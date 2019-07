Sossio Aruta ‘Ho paura per la bambina’: la decisione sulla gravidanza per Ursula

Sossio Aruta ‘Ho paura per la bambina’: la decisione sulla gravidanza per...

Uomini e Donne, Sossio Aruta parla della sua più grande paura: la lettera al magazine di Più Tv per Ursula: “Ho paura per la bambina”

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Sossio Aruta, parla della sua più grande paura in una lettera indirizzata ad Ursula.

Sossio Aruta:“Ho paura per la bambina”

Una delle coppie più amate e discusse del dating show, ideato e condotto da Maria De Filippi, è quella formata da Sossio Aruta e Ursula Bennardo. I due si sono conosciuti all’interno degli studi di Uomini e Donne. Qualche mese più tardi, hanno partecipato a Temptation Island che ha messo a dura prova il loro rapporto. Dopo un periodo di incomprensioni e di allontanamento, l’amore ha trionfato e la coppia è ora più affiatata che mai.

Nei mesi scorsi, Ursula ha annunciato di essere in dolce attesa e manca poco per diventare genitori. Ma c’è qualcosa che preoccupa la donna. Qualche settimana fa, l’ex dama del parterre femminile ha scritto una lettera sul settimanale Di Più in cui ha confessato che Sossio non la cerca più come un tempo. Sossio ha deciso di rispondere alla sua compagna, spiegandole le reali ragioni del suo comportamento.

Le parole dell’ex cavaliere di Uomini e Donne

Sul settimanale, edito da Cairo, Sossio Aruta ha risposto alla sua compagna affermando che:

“Ti cerco di meno perchè ho paura di fare del male a te e alla nostra bambina…”

L’ex Cavaliere del parterre maschile ha poi aggiunto che non appena nascerà la bambina le cose torneranno come prima. Infine ha aggiunto che, alla soglia dei suoi 50 anni, deve reinventarsi. E’, infatti, in cerca di un lavoro per contribuire ai conti di casa ma non è facile. Il suo scopo è quello di continuare a lavorare nello sport, ma è difficile trovare qualcosa in questo ambito che gli permetta di guadagnare a sufficienza.