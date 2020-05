Mutui ai tempi del Coronavirus: il nuovo modulo sul sito del MEF

Sospensione rate mutuo prima casa: il nuovo Modulo scaricabile dal sito del Tesoro

Per chi si trova in difficoltà economica a causa della crisi indotta dalla pandemia Covid-19 e non riesce più a pagare le rate del mutuo prima casa, è possibile richiedere la sospensione.

Il Ministro del Tesoro ha predisposto e approntato sul sito il nuovo Modulo scaricabile e compilabile per richiedere la sospensione delle rate mutuo prima casa tramite l’accesso al Fondo di solidarietà.

Il Tesoro comunica che

“per facilitare e velocizzare ulteriormente le procedure, il nuovo modello, reperibile sui siti del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Consap e dell’ABI, potrà essere compilato direttamente online ed inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca”.

Sospensione rata mutuo 2020 ai tempi del Covid: Decreto Cura Italia

L’articolo 54 del Decreto “Cura Italia” integra la disciplina del Fondo Gasparrini e prevede per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà, la possibilità di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.

In base alla più recente normativa vengono ammessi alla sospensione tutti i mutui di importo fino a 400.000 mila euro, mentre la soglia precedente era pari a 250.000 euro.

Inoltre, sono oggetto di sospensione anche quei contratti di finanziamento concessi per il tramite del Fondo di garanzia per l’acquisto dei mutui prima casa, gestito da CONSAP SPA, sottolinea una nota del MEF.

Dunque, potrà beneficiare della sospensione delle rate mutuo prima casa un’ampia platea di beneficiari.

Il Decreto attuativo dell’art. 54 del DL “Cura Italia” amplia l’operatività del Fondo di Solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, il c.d. Fondo Gasparrini, che prevede il diritto di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.

Sospensione Rate Mutuo: chi può chiederla?

Possono richiedere la sospensione delle rate del mutuo prima casa: