Tutti i benefici del sorgo, la nuova quinoa in voga negli ultimi tempi.

Il sorgo viene pubblicizzato in tutto il mondo come la “nuova quinoa” per la sua bontà senza glutine e integrale.

In India, è un alimento base, specialmente nelle parti occidentali e meridionali del paese in cui viene macinato in farina e viene utilizzato per produrre rotis, bhakri, cheela, dosa, etc.

Il grano antico, un membro della famiglia del miglio, sta vivendo una rinascita in questo momento mentre le persone si allontanano dai prodotti raffinati di grano che non sono considerati buoni per la salute.

Senza glutine

Il glutine è un componente proteico presente negli alimenti a base di grano e orzo e si ritiene che causi problemi digestivi come gonfiore, dolore e crampi allo stomaco.

Il sorgo, invece, è senza glutine ed è considerato un’ottima alternativa per le persone che soffrono di “intolleranza al glutine” ed è anche ricco di sostanze nutritive.

Ricco di fibre

Rispetto ad altri cereali come l’orzo o il riso, contiene una concentrazione di fibre molto più elevata.

Una singola porzione contiene più di 12 grammi, che è più della dose giornaliera raccomandata del 48%. Una dieta ricca di fibre riduce il rischio di obesità, ictus, ipertensione, malattie cardiache, diabete e problemi digestivi.

Controlla i livelli di zucchero nel sangue

Jowar, un carboidrato complesso, viene digerito lentamente, provocando un aumento più graduale della glicemia. Ecco perché è un’ottima scelta dietetica per diabetici e persone che vogliono perdere peso. Jowar migliora i livelli di zucchero nel sangue

Alto contenuto di proteine

Una tazza di sorgo contiene 22 grammi di proteine, che forniscono energia al corpo e aiutano la rigenerazione cellulare.

Pieno di ferro

Contiene 8,45 milligrammi di ferro in ogni tazza. L’abbinamento con carne o una fonte di vitamina C ti darà il massimo beneficio.

Buono per la salute delle ossa

Poiché contiene alti livelli di magnesio, aiuta a mantenere i livelli di calcio nel corpo (il magnesio aumenta l’assorbimento del calcio).

Ricco di vitamine, minerali e micronutrienti

Contiene vitamine del gruppo B, che aiutano l’organismo a costruire nuovi tessuti e cellule, oltre a potassio e fosforo. Inoltre, contiene tracce di zinco, rame e oltre 20 micronutrienti, nonché alti livelli di antiossidanti.

Perdita di peso

Jowar ha una concentrazione molto più alta di fibra alimentare, rispetto ad altri cereali. Una singola porzione contiene più di 12 grammi, contribuendo al 48% dell’apporto giornaliero raccomandato di fibre.

Questo elevato contenuto di fibre garantisce livelli di sazietà più elevati, riducendo i consumi mantenendo a bada i morsi della fame.

Pertanto, il contenuto di fibre nel sorgo riduce l’appetito, rendendolo l’opzione di grano intero ideale per la perdita di peso.

Apparato digerente

L’alto contenuto di fibre alimentari aiuta anche a migliorare la digestione. La fibra è un agente di carica che aiuta le feci a passare senza problemi attraverso il tratto digestivo.

Il grano intero aiuta a migliorare la salute dell’apparato digerente ed è utile nel trattamento di condizioni come diarrea, gonfiore, mal di stomaco e costipazione.

Migliora la salute del cuore

Come discusso in precedenza, è ricco di fibre alimentari. L’abbondanza di fibre al suo interno aiuta a ridurre i livelli di LDL (o colesterolo cattivo) nel corpo, riducendo così il rischio di infarto.

Le proprietà di riduzione del colesterolo di riducono anche le possibilità di flusso sanguigno ostacolato, arteriosclerosi e formazione di placche.

L’intero grano contiene anche antiossidanti, oltre a nutrienti come magnesio, ferro e vitamine B ed E. Questo aiuta a evitare diverse condizioni cardiovascolari.

Infine, aiuta anche a regolare la concentrazione plasmatica di colesterolo LDL, migliorando al contempo i livelli di HDL nel corpo.