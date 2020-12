L’uomo è stato fermato qualche ora dopo il drammatico incidente, costato la vita ad una donna di 55 anni.

Incidente a Bologna: investite due sorelle

Un drammatico incidente quello avvenuto lo scorso sabato pomeriggio a Ferrai di Vernasca, nel piacentino.

Due sorelle sono state investite da un’auto, mentre portavano a spasso il cane.

Per la maggiore delle due, Ester Crovetti, 55 anni, non c’è stato nulla da fare. La sorella Maura, 53 anni, è stata invece trasferita in gravi condizioni all’ospedale di Parma.

Ad investirle, un’auto a tutta velocità, il cui conducente è fuggito via senza prestare soccorso.

Qualche ora dopo è stato fermato ed arrestato per omicidio stradale. Si tratta di un 35enne del posto.

L’auto ha prima travolto due cassonetti dell’immondizia, dopodiché ha falciano la vittima e la sorella. Gli automobilisti di passaggio hanno allertato i soccorsi, ma per i sanitari è stato impossibile salvare la vittima.

Conducente positivo all’alcol test

Quando il 35enne è stato fermato, è stato immediatamente sottoposto all’alcol test, che ha dato esito positivo.

Come riferisce anche Libero Quotidiano, infatti, il 35enne è stato fermato con un tasso alcolico di 1,6 grammi/litro, mentre il limite per mettersi alla guida è 0,5.

L’uomo è stato quindi arrestato con l’accusa di omicidio stradale.

Quando i militari lo hanno interrogato, ha riferito di non essersi accorto di nulla. Anzi ha raccontato:

“Mi sono addormentato”.

Una confessione che aggrava la sua già difficile situazione, vista l’accusa che gli viene contestata.

La 53enne Maura Crovetti è ancora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Parma.

Le prossime ore saranno decisive per capire l’evolversi del suo quadro clinico e della sua situazione, su cui i medici, almeno per il momento, non si sbilanciano.