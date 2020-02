Due sorelle morte tra le fiamme a Messina: una terza donna in salvo per miracolo

Due sorelle morte a Messina tra le fiamme, mentre una terza donna è rimasta illesa – salva per miracolo. Cosa è accaduto?

Due sorelle morte a Messina a seguito di un incendio divampato all’interno della loro abitazione. Una terza donna è rimasta illesa.

Terribile incendio a Messina

Questa notte a Nizza – Sicilia – una casa è andata in fiamme e due sorelle di 90 e 97 anni sono morte carbonizzate all’interno della loro casa. La terza sorella di 83 anni è riuscita a scampare alla follia delle fiamme e si è messa in salvo.

La stessa, secondo la prima ricostruzione dei media locali, avrebbe dato l’allarme una volta che è riuscita ad uscire di casa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco verso le cinque di questa mattina ma per le due donne non hanno potuto far nulla, se non confermare il decesso.

I Carabinieri sono giunti sul luogo della terribile vicenda e ora indagano per capire cosa abbia scatenato le fiamme e la tragedia. Secondo una primissima ricostruzione le fiamme potrebbero essere partite dal bagno a seguito di un corto circuito – ma tutto è ancora da valutare e confermare.

La sorella che è sopravvissuta all’incendio ha evidenziato di non aver potuto far nulla per le sue sorelle, immobilizzate da molto tempo in un letto. Le due donne di 90 e 97 anni sono morte carbonizzate nella loro villetta di Nizza, sul lungomare.

Nelle prossime ore ci saranno maggiori aggiornamenti su questa terribile vicenda e sulla causa che ha scatenato fiamme, incendio e morti.