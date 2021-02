GF Vip, la sorella di Zelletta entra nella casa e si dichiara ad Andrea Zenga

Alessia Zelletta vince la timidezza ed entra nella casa del Grande Fratello Vip 5 per conquistare l’uomo dei suoi sogni: Andrea Zenga.

Al Grande Fratello Vip 5 entra in scena Alessia Zelletta, ospite inatteso della trentanovesima puntata del reality show. Folgorata dallo charme e dalla spiccata seduzione di Andrea Zenga, l’intraprendente sorellina del tronista fa il suo glorioso ingresso nella casa di Cinecittà e incontra face to face l’uomo dei suoi sogni.

GF Vip 5, Alessia Zelletta si dichiara espressamente ad Andrea Zenga

Fortemente appoggiata da suo fratello, Alessia Zelletta entra in azione e, senza imbarazzo alcuno, dichiara tutto il suo interesse ad Andrea Zenga, affascinante protagonista del Grande Fratello Vip 5:

“Quando mi chiedono chi è il mio uomo ideale, rispondo sempre mio fratello, perché ha tanti valori che vorrei che il mio uomo avesse ed io questi valori li ho rivisti in te. Sei genuino, molto pulito, molto vero e molto tranquillo. Io sono un po’ pazza ed un po’ frizzante…”

Proseguono così le avances spudorate di Zelletta Junior:

“Tu giustamente mi hai detto che non mi conosci ed infatti sono qua… Fuori ci facciamo un aperitivo solo noi due, poi vediamo. Non sono una che accetta un NO come risposta”

Visibilmente lusingato dalle avances della ragazza, Zenga non dimostra particolare entusiasmo. Nel post puntata, infatti, quando l’ex tronista gli ha chiesto se gli piacesse sua sorella, lui è stato sincero:

“Esteticamente non è il mio tipo. Non c’è un perché… È una bella ragazza ma non è proprio il mio tipo. Mi cattura di più una ragazza all’apparenza insicura”

Alessia Zelletta riceve un due di picche e torna a casa con un pugno di mosche e l’amaro in bocca.

Mi sento maleeeee che imbarazzo la sorella di Zelletta. Ma non è il tipo di Zenga dai 🙈🙈🙈 che figura di merda ahahahahahahahahah #prelemi #gfvip — El calvo de mierda (@bluduejesopazz) February 8, 2021