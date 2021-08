Bellissima come la sorella molto famosa ma lei, Francesca, ha aspirazioni completamente diverse. Ecco chi è e cosa fa nella vita.

Qualcuno sicuramente già la conosce, ma solo perché è la sorella di una donna molto famosa e influenze sia in TV che sui social.

Al contrario della sorella però, Francesca, non ama molto i riflettori e ha totalmente altre ambizioni.

Francesca è la sorella di una famosa VIP

La somiglianza è palese. Ma il fatto che non si parli mai di lei rende ben difficile capire di chi si tratta, qual è la sua famiglia di origine.

La sorella è moglie di un noto rapper che in TV, come sul web, è molto presente. Ha due nipotini, per adesso, e oltre alla sorella famosa, anche un’altra sorella piuttosto nota e un fratellino.

Avete capito di chi si tratta? Esatto è la sorella minore di Chiara Ferragni, Francesca Ferragni.

Chi è e cosa fa nella vita Francesca?

Francesca non ha mai avuto l’idea di sfondare nel mondo dello spettacolo. Ha scelto una strada completamente diversa da quella delle sue sorelle biondissime, Chiara e Valentina che proprio di recente ha scoperto di avere una patologia piuttosto seria.

Ci sono diversi punti in comune tra le due, ma semplicemente estetici: il viso ha gli stessi tratti e gli occhi chiari sono un denominatore comune per i Ferragni. La ragazza è nata a Cremona nel 1989. E’ molto più riservata delle sorella e della sua vita, sui social, fa trasparire ben poco.

Ma di certo il suo profilo non ha nulla da invidiare a quello delle influencer e conta tantissimi follower. La 32enne ha voluto seguire le orme del padre.

Un altro punto in comune con la sorella più famosa? Anche il suo compagno è un musicista, proprio come suo cognato Fedez! Suona in due band diverse e ama il mondo della musica.

Le sorelle si somigliano ma le loro vite sono, a quanto pare, completamente diverse.