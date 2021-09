Fabrizio Corona aveva rivelato che Sophie Codegoni fosse la sua convivente, adesso l’ex tronista svela tutta la verità

L’ex tronista di Uomini e Donne è davvero fidanzata con Fabrizio Corona? La donna ha intanto parlato del suo ex Matteo Ranieri nel corso di una recente intervista.

“La storia con la mia scelta, Matteo Ranieri, è durata solo due settimane: poi mi sono ritrovata più single di prima. Mi ha lasciato lui: diceva che non gli piacevo né esteticamente, né caratterialmente… Insomma, una brutta persona, tutt’altro rispetto a come si era mostrato. Non ero ancora innamorata, ma ero molto presa ed è stata una delusione. Una delle tante: sono piuttosto sfigata con gli uomini. Dalle relazioni di mia mamma alle poche mie, ho vissuto solo esperienze negative e di tradimento. Però sono sempre aperta all’amore: ci credo”.

La nuova concorrente del GF Vip 6 ha poi parlato della presunta liaison con il fotografo delle star Fabrizio Corona.

In molti hanno creduto addirittura che Sophie Codegoni avesse iniziato una liaison con Nicolò Zaniolo.

A quel punto, l’ex tronista ha chiarito sia la situazione con il calciatore che quella con il fotografo:

“Zaniolo è un amico e Fabrizio è una persona meravigliosa che mi sta aiutando e a cui voglio davvero bene: siamo molto legati, ci vediamo spesso, ma non stiamo insieme. Quando davanti ai carabinieri ha detto che ero la sua convivente l’ha fatto perché la situazione lo richiedeva. Per il Grande Fratello Vip mi ha consigliato di non farmi troppe paranoie, di non chiudermi in me stessa e di far uscire la parte di me più divertente e socievole”.