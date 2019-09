Sophia Loren mamma a 85 anni ‘Si chiamerà Momo’: il nuovo progetto cinematografico della grande attrice

Sophia Loren ha avuto una vita difficile ma piena di soddisfazioni guadagnate con duro lavoro. Ora spegne 85 candeline e non ha intenzione di fermarsi

La Diva per eccellenza Sophia Loren il 20 settembre ha compiuto gli anni ma il tempo non sembra scalfire il suo fascino e la sua voglia di mettersi in gioco. Un nuovo progetto con il figlio è alle porte e lei ne è entusiasta.

Sophia Loren di nuovo mamma a 85 anni, la sfida in un film

Uno dei vanti in assoluto per il Bel Paese è di sicuro rappresentato dalla grandezza di Sophia Loren una delle attrici italiane più conosciute ed apprezzate al mondo.

Personaggio amato e venerato dagli amanti del grande schermo e non solo, Sophia è anche una grande donna, una che non ha scordato le sue origini napoletane e che vuole sempre mettersi in gioco.

Il 20 settembre ha tagliato il traguardo degli 85 anni ma ha ancora la verve e il fuoco d’attrice di quando era ragazza: sta infatti per rimettersi dietro la macchina da presa ed incantare tutti con una delle sue storiche interpretazioni nel film La vita davanti a se.

E questa sarà per lei una doppia sfida: il figlio Edoardo Ponti sarà il regista e vedrà la Loren impegnata proprio nel ruolo di madre questa volta del piccolo Momo.

Sophia interpreterà infatti il commovente ruolo di una donna fuggita all’Olocausto e che deciderà di prendersi cura per ridare un senso alla sua vita di un ragazzino senegalese, Momo appunto.

Le sfide di Sophia Loren, dalla povertà all’olimpo delle Dive

la Napoletana DOC Sofia Villani Scicolone in arte Sophia Loren è da mezzo secolo icona di bellezza, sensualità, e talento consacrata da una pioggia di riconoscimenti ufficiali tra cui 2 Oscar,10 David di Donatello 5 Golden Globe e 1 Leone d’Oro solo per citarne alcuni.

La sua vita non è stata però tutta dorata: come lei stessa ha raccontato ha avuto un’infanzia molto difficile soprattutto a causa della povertà e del difficile rapporto con il padre che la cacciò di casa a soli 15 anni e la denunciò per prostituzione.

L’infamante accusa cadde subito ma quella ferita restò dentro di lei per sempre.

Sophia tirò allora fuori una grinta che non l’ha mai più abbandonata e l’ha resa indimenticabile protagonista di film cult come La ciociara e Matrimonio all’Italiana a fianco di attori come Alberto sordi, Franca Valeri, Marcello Mastroianni e Vittorio De Sica.

Non solo Italia però, il mito di Sophia sbarca anche ad Hollywood e la consacra nell’Olimpo delle Star internazionali accanto a nomi quali Peter Sellers, Clark Gable, Paul Newman.

Lei non ha mai dimenticato però l’Italia e Napoli in particolare:

“Io sono Napoletana, non Italiana”

ha più volte scherzosamente dichiarato la Loren per affermare il forte legame con la sua terra d’origine anche grazie alla quale è riuscita a diventare il mito che è ora e che presto rivedremo al cinema nel suo inalterato fascino.