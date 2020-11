Selvaggia Roma toglie la terra sotto i piedi di Enock Barwuah. Reo di aver insabbiato un flirt estivo, il gieffino crolla e fa il punto della situazione sul presunto love affair.

La grande amarezza per la confessione di Selvaggia Roma è tutta stampata sul volto di Enock Barwuah. Dopo la clamorosa bomba di gossip lanciata dalla neo inquilina del Grande Fratello Vip, il fratello di Mario Balotelli non trova pace e si dà il tormento.

Fortemente turbato dalle dichiarazioni di Selvaggia, il calciatore cerca di fare chiarezza e snocciola la sua verità. Una versione dei fatti diametralmente opposta a quella sbandierata dalla turbolenta romana.

GF Vip 5, Enock e Selvaggia: love affair infondato?

Selvaggia Roma mantiene i toni della tempesta. Entra come un uragano nella casa del Grande Fratello Vip e destabilizza la tranquillità di Enock. Ma in fondo si sa, a lei i faccia a faccia riescono benissimo.

Secondo la versione dei fatti di Selvaggia, la scorsa estate Enock l’avrebbe incontrata in discoteca e avrebbe colto la palla al balzo per invitarla al suo tavolo nel privèe. Tra loro ci sarebbero stati non solo baci infuocati, ma anche un’esplicita avance:

“Mi hai invitato al tuo tavolo… Mi volevi in albergo! Ma vai a baciarti le ragazze e neanche te lo ricordi?? Ti ho dato il due di picche! Ma che pensavi che te la davo? Devi avere più rispetto per le donne! Facevi più bella figura a dire “Sì, è vero”!!”

GF Vip 5, Enock crolla e ammette i messaggi compromettenti

Se in un primo momento il gieffino ha negato spudoratamente il presunto corteggiamento, nella notte di venerdì è crollato e si è lasciato andare ad una confessione. Durante una chiacchierata con Andrea Zelletta, ha ammesso l’esistenza dei messaggi incriminati:

“I messaggi a Selvaggia li ha mandati un mio amico dal mio telefono…”

Enock ha tirato in ballo un amico e ha dichiarato di avergli prestato il suo smartphone. Nessun mea culpa, dunque. Il gieffino si ostina a difendersi dalle accuse e nega di aver tradito la sua fidanzata.