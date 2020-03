Chi è Sonny Di Meo, il corteggiatore di Sara Amira Shaimi approdato a Uomini e Donne nel 2020 dopo l’esperienza pregressa nel 2019

Scopriamo tutti i segreti di Sonny Di Meo, dalla vita privata fino alle esperienze presso il dating show condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne.

Chi è Sonny Di Meo

Sonny (il vero nome è Salvatore), classe 1992, ha 28 anni e vive a Milano, città in cui è nato. Dopo aver conseguito il diploma, entra nel mondo del lavoro a Londra, dove svolge il ruolo di cameriere presso il noto locale Rosewood London.

Di ritorno in Italia, trascorre molto tempo in compagnia della sua famiglia e in particolare di sua madre, Terry Esposito, del fratellino e della sorellina.

Tra le più grandi passioni del giovane compaiono i viaggi e lo sport: pratica diverse ore di attività fisica quasi ogni giorno. Possiede un profilo Instagram che aggiorna spesso e dal quale è possibile estrapolare qualche informazione su di lui.

Ama anche gli animali e in particolare i cani. Per quanto riguarda la musica, apprezza molto Vasco Rossi, mentre il suo film preferito è I sogni segreti di Walter Mitty, una commedia del 2013 con protagonista Ben Stiller.

Sonny a Uomini e Donne

Durante l’edizione 2019 di Uomini e Donne, Salvatore decide di presentarsi per il ruolo di corteggiatore e di tentare la ricerca della sua anima gemella presso gli studi del programma condotto da Maria De Filippi.

Sin dai primi giorni dal suo arrivo al dating show, il giovane dimostra un grande interesse nei confronti della tronista romana Giulia Quattrociocche.

L’impegno di Sonny, però, non è bastano per conquistare la giovane, che alla fine del suo percorso ha deciso di scegliere Daniele Schiavon.

Nel 2020, Di Meo si ripresenta presso gli studi di Uomini e Donne, per corteggiare la nuova tronista di quest’edizione, Sara Amira Shaimi.