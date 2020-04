Non riesci a dormire? 5 rimedi naturali efficaci per il sonno da provare

Non riesci a dormire? 5 rimedi naturali efficaci per il sonno da...

I 5 rimedi naturali che ti aiuteranno a dormire senza eccessivo sforzo, favorendo il sonno.

Vuoi favorire il sonno? Prendi in considerazione questi 5 rimedi naturali per dormire con maggiore tranquillità.

Esercizio

Anche se il riposo è praticamente l’opposto dello sforzo fisico, l’esercizio fisico svolto al momento giusto della giornata (cioè, non troppo vicino all’ora di andare a letto) è una delle cose migliori che puoi fare per riposare bene la notte.

L’esercizio fisico aiuta a regolare il ritmo circadiano naturale del corpo, che favorisce il sonno.

Secondo la National Sleep Foundation, l’esercizio fisico può anche migliorare l’insonnia abbassando i sintomi di ansia e depressione, due condizioni legate all’interruzione del riposo.

L’attività fisica quotidiana aiuta anche a ridurre il cortisolo, l’ormone dello stress primario del corpo.

Per alcune persone, allenarsi troppo vicino all’ora di andare a letto può essere controproducente per addormentarsi, quindi punta a un minimo di 30 minuti di esercizio quotidiano al mattino o al pomeriggio.

Magnesio

Il magnesio è fondamentale per la nostra salute per tanti motivi, tra cui le sue capacità di favorire il riposo e di ridurre lo stress.

Non sorprende – quindi – che una carenza di magnesio possa provocare un sonno scarso.

La ricerca ha dimostrato che l’integrazione con magnesio aiuta anche l’insonnia, che può essere definita come un problema persistente nell’addormentarsi e nel dormire.

Prendere circa 400 milligrammi di magnesio prima di andare a letto è l’ideale per favorire un buon riposo notturno.

Puoi anche aggiungere cibi più ricchi di magnesio come spinaci, semi di zucca e mandorle alla tua dieta.

Luce solare naturale

Sapevi che una mancanza di esposizione alla luce solare potrebbe interferire con la qualità del tuo sonno?

L’esposizione alla luce è cruciale per i nostri ritmi circadiani (ovvero i nostri orologi interni), che controllano i processi biologici vitali incluso il sonno.

La ricerca scientifica rivela che la mancanza di luce sul posto di lavoro si traduce in una peggior qualità generale del sonno, nonché disturbi del sonno, che possono quindi avere ulteriori effetti negativi sulla salute.

Alimenti con triptofano

Il triptofano (chiamato anche L-triptofano) è un aminoacido essenziale che il corpo utilizza per produrre trasmettitori cerebrali che regolano il sonno noti come serotonina e melatonina.

Il triptofano sembra avere effetti sedativi naturali quando consumato, quindi può anche aiutare a ottenere un sonno migliore.

Oli essenziali

Gli oli essenziali vengono estratti direttamente dalla corteccia, dal fiore, dalla frutta, dalla foglia, dal seme o dalla radice di una pianta o di un albero.

Questi oli sono noti per avere una vasta gamma di benefici per la salute, incluso il miglioramento del sonno.

Molte persone si girano e si rigirano nel letto a causa del poco svago e relax, ma quando si tratta di incoraggiare una buona notte di sonno, solo annusare certi oli essenziali può aiutarti a rilassarti e riposare meglio.

In un diffusore di olio essenziale di aromaterapia, prova a utilizzare oli di lavanda, rosa e/o camomilla per calmarti ed entrare in un sonno profondo e rigenerante.