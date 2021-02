Nel salottino virtuale del social talk “Casa Chi” c’è Sonia Lorenzini. Attraverso un’intervista inedita, l’ex gieffina snocciola retroscena esclusivi sul backstage del GF Vip 5.

E adesso parla un’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. Tenetevi forte: Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e Donne ed ex protagonista di questa edizione del GF Vip 5, rompe il silenzio e svela tutto ciò che accade in studio prima della puntata settimanale.

GF Vip 5, Sonia Lorenzini svela succosi dettagli sul backstage

I retroscena li ha dati in pasto al pubblico Sonia Lorenzini, ospite del web talk Casa Chi, in diretta su Instagram:

“Io, Cecilia, Giacomo, Guenda, Francesco ed Enock Arriviamo a Roma, facciamo il tampone e se siamo ok e passIAMO ai camerini: trucco e parrucco… Io sono IN CAMERINO con Giacomo Urtis. Di solito vicino a me c’è Carlotta e nel camper di fronte c’è Malgioglio”

A Sonia Lorenzini basta una sola intervista per spifferare tutta una serie di succose indiscrezioni sugli ex vipponi:

“Selvaggia Roma era assente nell’ultima puntata. Dicono che stia girando un film. Non so se sia un film, ma non so bene cosa sia e di cosa parli. Gira una parte in una pellicola a Napoli. Mancava anche Myriam Catania (…) Due settimane fa NON C’ERA perché si era fatto male suo figlio. Forse c’entra ancora con questa cosa”

Ma non è finita qui. La Lorenzini riporta un gossip esclusivo sull’attore Massimiliano Morra e conferma i rumors degli ultimi mesi:

“Massimiliano Morra si è esposto. Dopo la vostra notizia che non salutava, adesso viene sempre a farmi il baciamano. Non lo vedevo particolarmente partecipe prima. Però è vero che prima non salutava”

Uno scenario che sembra delinearsi prima di ogni puntata.