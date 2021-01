Dayane e Rosalinda, la bomba spinta di Sonia Lorenzini: “Cosa potrei aver visto la notte del 27”

Bombe su bombe contro Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Sonia Lorenzini snocciola misteriosi indizi sulle due coinquiline del GF Vip e turba la serenità dei fan.

Una bomba piuttosto pruriginosa, quella sganciata da Sonia Lorenzini dall’alto del suo profilo Instagram, in cui si dà conto a rumors, allusioni e indiscrezioni che hanno come epicentro Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. In questo caso, si parla della misteriosa notte del 27 dicembre.

Sonia Lorenzini, gossip che scotta: indiscrezione inedita su Dayane e Rosalinda

A lanciare lo scoop su Dayane e Rosalinda è Sonia Lorenzini, ex concorrente che le conosce, forse, meglio di chiunque altro. Attraverso un video postato sul suo canale social, l’ex inquilina del GF Vip 5 vuota il sacco:

“Visto che mi sembra di avere capito che il contributo alla mia eliminazione è stato dato dalle fan “Rosmello” brasiliane, che hanno pensato che fossi stata io a dividere la coppia, volevo farvi questa comunicazione: qualora e se la notte del 27 dicembre, io avessi visto qualcosa, voi non lo saprete mai”

Spiega Sonia Lorenzini alle sue detrattrici, alludendo ad un possibile incontro ravvicinato tra le due amiche. Una frase sibillina che ha turbato le fan di Dayane e Rosalinda, gettandole nella confusione più totale.

L’ipotesi che circola è che tra le due coinquiline possa esser accaduto l’inimmaginabile. Tuttavia occorre ribadire che Dayane e Rosalinda non hanno mai fatto segreto della loro amicizia un po’ sui generis. Il che darebbe ancor più corpo alle indiscrezioni sornione dell’ex concorrente.

Ma cosa avrebbe visto Sonia la notte del 27 Dicembre?🤣 #gfvip — ivan di leonardo (@ivandileonardo) December 31, 2020