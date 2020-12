Chi è Sonia Lorenzini, concorrente al GF Vip 5: malattia, flirt e curiosità

Sonia Lorenzini è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 5 ed è già nota al grande pubblico per le sue partecipazioni a Uomini e Donne.

L’ex tronista e corteggiatrice scombussolerà gli equilibri del reality show di Canale 5 e porterà con sé un bagaglio di storie e gossip di grande valore.

Sapevate che è stata paparazzata con alcuni volti noti del mondo dello spettacolo? E che purtroppo ha dovuto affrontare il calvario di una terribile malattia? Continuate a leggere per scoprire tutto su di lei.

Nasce il 27 Febbraio 1989 ad Asola, in provincia di Mantova. Si laurea in Economia Aziendale e fa diversi lavori.

Diventa nota al grande pubblico quando partecipa come corteggiatrice di Claudio D’Angelo a Uomini e Donne e poi come tronista.

Oggi è un’influencer e nuova concorrente del Grande Fratello VIP 5.

Sonia Lorenzini ha dovuto fare i conti con una terribile malattia. La donna aveva scoperto di avere un tumore alla tiroide.

La malattia era causa di numerosi cambi di peso: per questo motivo, la donna monitora il suo corpo e segue una dieta e fa molto sport.

Sonia è stata fidanzata con Emanuele Mauti, con cui si era trasferita a Verona. Dopo la separazione tra i due, la donna si riavvicina a Federico Piccinato.

La coppia vivrà insieme per due anni, dopo di che si lascerà nella primavera del 2020.

La Lorenzini era stata anche paparazzata in compagnia di Eros Ramazzotti, ma nessuna conferma su una loro ipotetica liaison è mai stata confermata.

Sonia, secondo alcuni rumors, sarebbe anche una delle donne con cui Andrea Damante avrebbe tradito Giulia De Lellis.

A tal proposito, si è espresso di recente anche Tommaso Zorzi.

“Vuoi sapere se è vero il gossip che riguarda il tradimento di Andrea e Sonia quando stava con Giulia? Guarda, a me risulta che lei sia una delle telefonate o una delle persone indicate come persona che ha tradito la fiducia di Giulia. Loro erano amiche. Lei non era fidanzata ai tempi, ma lui fidanzatissimo.”