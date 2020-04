‘Non so come avrei fatto senza di lui’ Sonia Bruganelli in quarantena,...

Sonia Bruganelli si è concessa ad una lunga intervista al Settimanale Chi, il retroscena sulla quarantena con Paolo Bonolis: ‘Non so cosa avrei fatto senza di lui’

Sonia Bruganelli si è concessa ad una lunga intervista al settimanale Chi per la celebre rubrica #ChiRestaACasa.

La produttrice Mediaset, come molti volti noti della televisione ha rilasciato dichiarazioni inerenti al periodo di quarantena forzata, che lei personalmente sta trascorrendo insieme a suo marito Paolo Bonolis e i loro figli.

La moglie del conduttore di Avanti Un Altro rivela il triste retroscena relativo al suo isolamento, ove il supporto del marito è stato più che fondamentale. Scopriamo maggiori dettagli in merito.

Sonia Bruganelli su Bonolis: ‘Se non ci fosse stato lui…’

Un periodo davvero difficile da gestire, quello della quarantena dal punto di vista emotivo, rivela la moglie del celebre conduttore romano.

La Bruganelli proprio a tal proposito, ha raccontato che se in questo momento non avesse ricevuto il prezioso supporto del marito non riuscirebbe proprio ad immaginare come avrebbe fatto a sopravvivere a quelli che sono i sentimenti di paura e angoscia che stanno attanagliando la popolazione tutta.

Ma il loro legame che li tiene uniti dal 2002, è tanto forte che ‘anche nei silenzi (quando ci si conosce a fondo) è possibile trovare ‘parole d’amore’.

Poi l’intima confessione:

‘Io e Paolo ci siamo dati il primo abbraccio dopo quindici giorni. E’ un paradosso essendo così vicini’

La produttrice televisiva confessa: ‘I nostri figli iniziano a fare domande’

L’Intervista al magazine di Alfonso Signorini cambia poi direzione, e volge così sui figli della coppia, i quali iniziano a risentire della rigidità della quarantena, inziando così, ammette la Bruganelli a ‘fare domande’.

Ma lei e Paolo Bonolis, al fine di non far pesare loro questo periodo di isolamento di dare ‘un’idea di normalità fissando orari e organizzando gli impegni durante la giornata’, ha concluso la moglie del conduttore romano.