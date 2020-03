Ssonia Bruganelli, la bellissima moglie di Paolo Bonolis, clamoroso sfogo sui social: “Lo sappiamo che bisogna restare a casa, ma…”

Sonia Bruganelli è tornata ancora una volta sulla bocca del gossip, questa volta metterla al centro dell’attenzione è stato proprio un post pubblicato qualche giorno fa sui social.

Sonia Bruganelli lo sfogo sui social

La bellissima moglie di Paolo Bonolis, come al solito non possa inosservata, oltre ad essere una donna molto bella, Sonia non ha peli sulla lingua e spesso infatti soggetto di critiche da parte di molti haters. Pare però che questa volta la bellissima Sonia abbia voluto dire la sua sulla questione Corona Virus. Tutti siamo a conoscenza che purtroppo l’Italia sta affrontando un periodo di emergenza sanitaria davvero difficile che ci costringe a stare chiusi in casa ogni giorno. Sonia comprende che queste sono misure di sicurezza per preservare la nostra salute, ma sa benissimo che non tutti riescono a sopportare di restare chiusi in casa giornate intere.

Una quarantena che sta costringendo tantissimi a rimanere chiusi in casa, una cosa per niente facile, sopratutto per chi ha una casa piccola. Ed è proprio la moglie di Paolo Bonolis ha ribadire questo concetto.

Sonia Bruganelli le dure parole sulla quarantena

La bellissima imprenditrice Sonia Bruganelli, oltre a tenere compagnia i suoi ammiratori sui social, non è riuscita nemmeno questa volta a stare zitta. Il suo carattere impulsivo infatti ha fatto notare che per chi non ha una casa grande è frustrante stare a casa ogni giorno. La stessa infatti ha creato un post sul suo profilo personale scatenando tutti i fans.

“‘Io resto a casa’ lo voglio scritto da chi vive in 50 mq con tre figli. Non da persone che, come me, hanno ville a due piani con piscina e fanno la morale a tutti”

scrive Sonia.

Un pensiero che non è passato di certo inosservato scatendo sotto al post pensieri contrastanti.