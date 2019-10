Sondaggio SWG, tra la paura per il clima e Greta Thunberg come...

Secondo il sondaggio SWG, il clima è la più grande preoccupazione degli italiani, mentre Greta è vista come leader credibile tra i giovanissimi.

Il sondaggio SWG diffuso l’8 ottobre analizza le situazioni o le realtà che attualmente preoccupano maggiormente gli italiani. Risulta che il 51% degli italiani, sono preoccupati dal cambiamento climatico, mentre questo dato sale al 65% se gl’intervistati sono i giovanissimi della generazione Z, che vedono il clima come prima preoccupazione.

Proseguendo a scorrere i dati scopriamo che altri temi che portano le persone a preoccuparsi sono l’aumento delle diseguaglianze sociali, la stagnazione economica e i grandi flussi migratori, con rispettive percentuali del 37%, 29% e 28%.

L’importanza del clima

Secondo il sondaggio fatto dall’istituto di ricerca, chi sono coloro che devono impegnarsi per combattere il cambiamento climatico? Secondo i dati ottenuti dal sondaggio sono i partiti politici e le imprese italiane che devono concorrere per poter trovare una soluzione al problema. Le rispettive percentuali sono l’89% ed il 90%, dando adito a pochi dubbi su chi debba muoversi.

Parlando di Greta Thunberg, l’attivista social per l’ambiente, l’istituto ha rilevato un livello abbastanza alto di simpatia tra il 49% dei consultati, che sale al 60% tra i giovanissimi della generazione verde. Bisogna dire che per il 40% dell’intero campione Greta risulta poco o per niente simpatica, nonostante il comunque il tema della tutela ambientale, stia prendendo sempre più piede.

Secondo il 17%degli intervistati Greta Thunberg, potrebbe essere uno dei leader del futuro, mentre il 40% ne è abbastanza convinto. Per quanto riguarda la domanda della valutazione della ragazza, il 57% del campione ne ha un giudizio positivo, giudizio che sale al 77% dei giovanissimi della generazione Z. Abbiamo un giudizio negativo del 34%, ripartito tra i per niente convinto al 15% ed i poco convinti al 19%.