Sondaggi Usa, secondo mandato per Donald Trump? Le previsioni

I sondaggi Usa sembrano già incoronare Donald Trump per un secondo mandato. Ecco cosa ne pensano i cittadini americani.

Un sondaggio Usa condotto in queste ore sembra proclamare nuovamente Donald Trump come Presidente per la seconda volta.

Il sondaggio Usa sul Presidente degli Stati Uniti

È stato svolto un sondaggio da parte di YouGov per la CBS – emittente televisiva americana – per capire quale sia il pensiero degli americani in merito al nuovo Presidente.

Questo sondaggio ha portato alla luce la possibilità netta che l’attuale Presidente possa essere nuovamente eletto. Il 60% degli americani aventi diritto al voto hanno espresso la loro preferenza proprio per lui e si dichiarano certi del fatto che lo stesso non si sposterà da quella poltrona dopo novembre 2020.

Nonostante il suo nemico numero uno sembra essere Sanders, mentre per altri Biden – gli elettori non hanno dubbi e la conferma di tutto questo potrebbe arrivare a breve. Secondo il sondaggio infatti il 46% vorrebbe come Presidente Sanders mentre il 49% Biden per gli elettori democratici.

Differente è invece l’idea che hanno i repubblicani: il 27% è a favore di Sanders mentre il 26% per Biden. Elezioni che saranno svolte a novembre 2020 e sarà proprio uno dei tre ad entrare alla Casa Bianca.

Donald Trump in India

Ovazione per il presidente americano che si trova con la moglie Melania in India, per l’accordo sulla difesa dei due Paesi – come si legge anche da SkyTg24.

Nelle foto tanissime persone che ascoltano e applaudono ai due coniugi. Nelle prossime ore ci saranno dettagli anche sull’accordo stipulato in India.