Sondaggi politici: Conte conquista la fiducia degli italiani ma Lega resta il primo partito

Tanti i sondaggi politici di questi tempi, per capire cosa potrebbe accadere in caso di elezioni e se il Premier abbia o meno riconquistato gli italiani

I sondaggi politici danno la parola agli italiani per esprimersi in base a tutto ciò che riguarda il mondo politico attuale. E cosa ne pensano?

Il sondaggio per CartaBianca

L’istituto Ixé ha condotto per CartaBianca – e ripreso da Il Fatto Quotidiano – un sondaggio per capire e valutare la preferenza dell’italiano in questo clima di nuovo Governo Conte Bis.

Un italiano su due ha dato fiducia al premier Giuseppe Conte, considerandolo ancora popolare nonostante alcuni utenti non siano affatto concordi. Questa valutazione rivede in parte ciò di quanto accaduto nei mesi precedenti, che volevano la sua popolarità in discesa.

Secondo l’Ixè l’addio di Renzi e la creazione del nuovo movimento Italia Viva riflette su un altro argomento molto importante: la durata del Governo Conte Bis. Infatti, il 18% degli intervistati credono arriveranno sino a fine mandato – 2023.

Ma andiamo per ordine.

La fiducia al Premier Conte

Il 49% del campione intervistato ha confermato la sua fiducia la Premier Conte seguito subito dopo da Matteo Salvini con un 34%. Una esponenziale crescita quella di Giorgia Meloni che si trova al primo posto con un 32% lasciando indietro Nicola Zingaretti, con il 30% e poi Luigi Di Maio con un 27&.

Il primo partito resta la Lega di Matteo Salvini

Al primo posto per gli italiani non si muove la Lega con il 29,9% seguito da Pd e M5S che non superano il 22%. Fratelli d’Italia rimonta e in questi giorni tenderà a prendere una percentuale più alta, fermandosi durante il sondaggio all’8,6% come quarto partito.

Scende Forza Italia con il 6,5% e Renzi con il suo Italia Viva che ha preso pochi consensi.

La durata del Governo Conte Bis

Ma gli italiani vogliono esprimersi anche in merito alla durata del Governo. Infatti il 18% pensano che si arriverà sino a termine dell’esecutivo mentre il 30% crede si tornerà al voto entro la fine dell’anno prossimo.

Il 25% evidenzia che questo Governo potrebbe addirittura non arrivare a fine anno 2019.