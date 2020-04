Choc in Somalia, rapite e stuprate due bimbe di 3 e 4 anni: ritrovate in gravi condizioni

Choc in Somalia, rapite e stuprate due bimbe di 3 e 4...

Dramma in Somalia, dove due bambine di appena 3 e 4 anni sono state rapite e stuprate. I genitori le hanno ritrovate in gravi condizioni.

La Somalia sotto choc per un episodio di pedofilia ai danni di due bimbe, rapite e poi abusate.

Bambine rapite e abusate

Stavano uscendo da scuola le due bimbe di appena 3 e 4 anni che sono state rapite e abusate. Il dramma, come evidenzia anche Fanpage, si è consumato in Somalia.

L’allarme era scattato lo scorso mercoledì, quande le due cuginette erano scomparse all’uscita di scuola. Le ricerche delle forze dell’ordine sono scattate immediatamente nella zona di Afgoye, vicino a Mogadiscio.

La polizia somala ha scoperto che le piccole sono state avvicinate da alcuni sconosciuti che le hanno poi violentate.

Ritrovate in gravi condizioni

A ritrovare le due bimbe sono stati gli stessi familiari, che si erano messi subito alla ricerca delle due piccole. Le cuginette sono state ritrovate il giorno seguente alla sparizione in gravi condizioni.

Le piccole hanno riportato lesioni talmente gravi da rendere necessaria un’operazione chirurgica.

Le autorità somale hann fatto sapere che diverse persone sono finite in manette per il rapimento e la violenza. La notizia ha lasciato sotto choc l’intero Paese, soprattutto per la tenera età delle due vittime.

Come spiegato anche dal capo del servizio per l’Africa, è già da un po’ di tempo che la popolazione somala è più consapevole dell’urgenza di rendere pubblici questi orrendi crimini.

Diffondere queste notizie, infatti, può aiutare a sensibilizzare l’opinione pubblica su crimini che, fino a poco tempo fa, restavano nell’oblio.