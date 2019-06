Solstizio d’estate 21 giugno, il giorno più lungo segna la “maledizione del week end”

Il solstizio d’estate porta via la primavera e segna il giorno più lungo dell’anno, ma con l’arrivo di forti precipitazioni e la “maledizione del week end”

Solstizio d’estate è la traduzione dell’arrivo della giornata più lunga celebrata in molte parti del mondo, in quanto importante per la nostra Terra e il Sole. Ma non solo questo, perché le cose non sono come ci aspettiamo.

La magia del 21 giugno

Tutti a Stonehenge, il sito archeologico inglese più mistico e famoso che ogni anno il 21 giugno raccoglie persone da ogni parte del mondo, grazie alla magia del Sole con la Terra.

L’addio alla primavera si segna oggi e la nuova stagione arriva oggi alle 17.54 ora italiana ed è in quel momento che il Sole – come spiegato dall’astrofisico Masi a Corriere -:

“il Sole raggiunge il punto più a nord dell’equatore”

Facendo in modo che il suo percorso sia differente e passi sopra l’orizzonte creando non solo magia ma anche una giornata molto più lunga del solito.

Ma non è solo questo, infatti questa data segna anche la tanto temuta “maledizione del week end”. Come sarà il tempo nei prossimi giorni?

Le previsioni per il week end in Italia

L’Italia sarà invasa da una perturbazione che porterà piogge soprattutto nella zona Nord di Piemonte, Lombardia, Val d’Aosta per arrivare poi a concentrarsi e raggiungere Lazio, Umbria nonché le coste sarde.

Bisogna quindi aspettarsi nubi, pioggia, grandine e temporali che non avranno alcun sapore estivo. Il bel tempo si avrà nuovamente da lunedì 24 giugno accompagnato però da caldo africano che farà raggiungere temperature superiori ai 38°.

Buon inizio estate a tutti!